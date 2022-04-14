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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-rossii-nazvalo-imena-kuratorov-ukrainskikh-biolaboratoriy-1038659168.html
Минобороны России назвало имена кураторов украинских биолабораторий
Минобороны России назвало имена кураторов украинских биолабораторий
По информации оборонного ведомства, с 2014 года Украинский научно-технологический центр выполнил более пятисот проектов на территории Украины, Грузии... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T17:05+0300
2022-04-14T17:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Министерство обороны России выяснило имена американских и европейских сотрудников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), занимавшегося разработкой биологического оружия, спонсируемой Соединенными Штатами Америки, сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.В соответствии с Уставом центра, целью его работы является предотвращение распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения.Кириллов заявил, что должность исполнительного директора центра занимает американский гражданин Кертис Белаяч, работающий на Украине с 1994 года, председателем правления центра от Европейского союза является Эдди Артур Майер, а работу УНТЦ курирует Фил Доллифф, работающий в Госдепартаменте США.Также в руки российских военных попала переписка Мэтью Вэббера, вице-президента основного подрядчика Пентагона, компании "Black &amp; Veatch", о готовности сотрудничать с УНТЦ в сфере военно-биологических разработок.Заказчиками и спонсорами УНТЦ являлись Госдепартамент и Пентагон, только за последние годы на программы центра было потрачено более 350 миллионов долларов.Министерство обороны России заявляет, что американская сеть биолабораторий насчитывает более 30 учреждений, результаты работ которых могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на России, но и в странах Восточной Европы.Россия не раз предпринимала попытки создания механизма проверки соблюдения Конвенции о биологическом оружии, но эти попытки последовательно блокировались странами коллективного Запада во главе с США.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/minoborony-zayavilo-chto-uchenye-iz-ssha-ispytyvali-preparaty-na-psikhbolnykh-v-kharkove-1038659281.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/rossiyskie-voyska-vyyavili-30-biolaboratoriy-na-territorii-ukrainy-1038522327.html
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украина, россия, новости, министерство обороны рф

Минобороны России назвало имена кураторов украинских биолабораторий

17:05 14.04.2022 (обновлено: 17:41 14.04.2022)
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© Sputnik / Кирилл Брага
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По информации оборонного ведомства, с 2014 года Украинский научно-технологический центр выполнил более пятисот проектов на территории Украины, Грузии, Азербайджана и Молдавии.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Министерство обороны России выяснило имена американских и европейских сотрудников Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), занимавшегося разработкой биологического оружия, спонсируемой Соединенными Штатами Америки, сообщил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
В соответствии с Уставом центра, целью его работы является предотвращение распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения.

Но, по заявлению Минобороны, вместо этого центр занимался перераспределением грантов на изучение потенциальных агентов биологического оружия, такого, как чума и туляремия, и возбудителей инфекций, бьющих по экономике страны – патогенному гриппу птиц, африканской чумы свиней.

Кириллов заявил, что должность исполнительного директора центра занимает американский гражданин Кертис Белаяч, работающий на Украине с 1994 года, председателем правления центра от Европейского союза является Эдди Артур Майер, а работу УНТЦ курирует Фил Доллифф, работающий в Госдепартаменте США.
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Также в руки российских военных попала переписка Мэтью Вэббера, вице-президента основного подрядчика Пентагона, компании "Black & Veatch", о готовности сотрудничать с УНТЦ в сфере военно-биологических разработок.
Заказчиками и спонсорами УНТЦ являлись Госдепартамент и Пентагон, только за последние годы на программы центра было потрачено более 350 миллионов долларов.
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Российские войска выявили 30 биолабораторий на территории Украины
6 апреля, 18:26
Министерство обороны России заявляет, что американская сеть биолабораторий насчитывает более 30 учреждений, результаты работ которых могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на России, но и в странах Восточной Европы.
Россия не раз предпринимала попытки создания механизма проверки соблюдения Конвенции о биологическом оружии, но эти попытки последовательно блокировались странами коллективного Запада во главе с США.
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