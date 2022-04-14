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Названа дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии
Названа дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии
Первый тур выборов президента Южной Осетии прошел 10 апреля, по его итогам больше всего голосов набрали Алан Гаглоев и действующий глава государства Анатолий... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T13:31+0300
2022-04-14T13:31+0300
2022-04-14T14:07+0300
южная осетия
новости
президентские выборы
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 28 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.Также Центризбирком Южной Осетии направил президенту письмо с просьбой объявить 28 апреля выходным днем.За пост главы государства во втором туре выборов будут бороться действующий президент республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев. В первом туре за Бибилова проголосовало 33,5% избирателей, а за Гаглоева было отдано 36,9% голосов. Явка составила 82%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html
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южная осетия, новости, президентские выборы
Названа дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии
13:31 14.04.2022 (обновлено: 14:07 14.04.2022)
Первый тур выборов президента Южной Осетии прошел 10 апреля, по его итогам больше всего голосов набрали Алан Гаглоев и действующий глава государства Анатолий Бибилов .
СУХУМ, 14 апр – Sputnik.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 28 апреля, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В рамках законодательства республики, второй тур должен пройти через 15 дней после первого, но так как выборы не могут проводиться в праздничный день (24 апреля отмечается православная Пасха, - прим. ред.), то было принято решение провести выборы в четверг, 28 апреля.
Также Центризбирком Южной Осетии направил президенту письмо с просьбой объявить 28 апреля выходным днем.
За пост главы государства во втором туре выборов будут бороться действующий президент республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев. В первом туре за Бибилова проголосовало 33,5% избирателей, а за Гаглоева было отдано 36,9% голосов. Явка составила
82%.