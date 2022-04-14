https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/nazvana-data-vtorogo-tura-prezidentskikh-vyborov-v-yuzhnoy-osetii-1038652830.html

Названа дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии

Названа дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии

Первый тур выборов президента Южной Осетии прошел 10 апреля, по его итогам больше всего голосов набрали Алан Гаглоев и действующий глава государства Анатолий... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T13:31+0300

2022-04-14T13:31+0300

2022-04-14T14:07+0300

южная осетия

новости

президентские выборы

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 28 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.Также Центризбирком Южной Осетии направил президенту письмо с просьбой объявить 28 апреля выходным днем.За пост главы государства во втором туре выборов будут бороться действующий президент республики Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной политической партии "Ныхас" Алан Гаглоев. В первом туре за Бибилова проголосовало 33,5% избирателей, а за Гаглоева было отдано 36,9% голосов. Явка составила 82%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html

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