https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/rospotrebnadzor-zaregistriroval-unikalnyy-test-na-covid-19-1038644387.html

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19

Новый тест обеспечит высокую выявляемость вируса и значительно снизит вероятность получения ложноотрицательного результата. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T08:45+0300

2022-04-14T08:45+0300

2022-04-14T10:03+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

вакцинация

медицина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038526801_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_1567222008a075fe354f223563775c13.jpg

СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест, обеспечивающий высокую выявляемость COVID-19, сообщается на сайте ведомства.Первый изотермический тест в мире будет выявлять одновременно два различных участка генома вируса SARS-CoV-2. По данным ведомства, с выявлением любых штаммов коронавируса успешно справляется первая версия теста, зарегистрированная еще в июне прошлого года. Поэтому новый набор реагентов может пока рассматриваться как резервный, на случай появления мутаций.Отмечается, что благодаря высокой чувствительности, скорости проведения анализа и наличию двух мишеней в основе тест является эффективным инструментом мониторинга распространения коронавируса, позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, минимизируя получение ложноотрицательных результатов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/antikovidnye-ogranicheniya-otmeneny-v-abkhazii-1038639458.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/abkhaziya-planiruet-priobretat-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-1038570807.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, медицина, россия