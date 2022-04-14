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Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19
Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19
Новый тест обеспечит высокую выявляемость вируса и значительно снизит вероятность получения ложноотрицательного результата. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T08:45+0300
2022-04-14T10:03+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест, обеспечивающий высокую выявляемость COVID-19, сообщается на сайте ведомства.Первый изотермический тест в мире будет выявлять одновременно два различных участка генома вируса SARS-CoV-2. По данным ведомства, с выявлением любых штаммов коронавируса успешно справляется первая версия теста, зарегистрированная еще в июне прошлого года. Поэтому новый набор реагентов может пока рассматриваться как резервный, на случай появления мутаций.Отмечается, что благодаря высокой чувствительности, скорости проведения анализа и наличию двух мишеней в основе тест является эффективным инструментом мониторинга распространения коронавируса, позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, минимизируя получение ложноотрицательных результатов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/antikovidnye-ogranicheniya-otmeneny-v-abkhazii-1038639458.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/abkhaziya-planiruet-priobretat-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-1038570807.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, медицина, россия

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19

08:45 14.04.2022 (обновлено: 10:03 14.04.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота лаборатории по ПЦР-тестированию в Тамбове
Работа лаборатории по ПЦР-тестированию в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Новый тест обеспечит высокую выявляемость вируса и значительно снизит вероятность получения ложноотрицательного результата.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест, обеспечивающий высокую выявляемость COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Первый изотермический тест в мире будет выявлять одновременно два различных участка генома вируса SARS-CoV-2.
Время получения результатов сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, которые необходимы при использовании классических ПЦР-тестов.
По данным ведомства, с выявлением любых штаммов коронавируса успешно справляется первая версия теста, зарегистрированная еще в июне прошлого года. Поэтому новый набор реагентов может пока рассматриваться как резервный, на случай появления мутаций.
Администрация президента - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2022
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Отмечается, что благодаря высокой чувствительности, скорости проведения анализа и наличию двух мишеней в основе тест является эффективным инструментом мониторинга распространения коронавируса, позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, минимизируя получение ложноотрицательных результатов.
Клинические испытания назальной вакцины от COVID-19 Спутник - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2022
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