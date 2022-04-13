https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/antikovidnye-ogranicheniya-otmeneny-v-abkhazii-1038639458.html

Антиковидные ограничения отменены в Абхазии

Антиковидные ограничения отменены в Абхазии

В минувшую пятницу прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса, на котором главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T18:31+0300

2022-04-13T18:31+0300

2022-04-13T18:44+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/0e/1031101717_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3246c009771232ee341156977e96616c.jpg

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал новое распоряжение "О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19". Документ опубликован на официальном сайте главы государства.Распоряжение принято на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавируса, заседавшего 8 апреля, и включает в себя следующие пункты:Распоряжение вступает в силу с даты подписания.Устойчивая тенденция на спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в Абхазии с начала марта. Показатели суточного прироста снизились в несколько раз по сравнению с пиковыми месяцами. Накануне было выявлено всего три новых случая заражения коронавирусом. Общее число стационарных больных по всей республике снизилось до 10 человек, в связи с чем будут закрыты ковидные отделения в районных больницах, Гудаутский ковид-госпиталь продолжит работу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/nekotorye-kovidnye-otdeleniya-v-bolnitsakh-abkhazii-budut-zakryty-1038636223.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, мировая пандемия коронавируса covid-19