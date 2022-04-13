Антиковидные ограничения отменены в Абхазии
18:31 13.04.2022 (обновлено: 18:44 13.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация президента
© Sputnik / Томас Тхайцук
В минувшую пятницу прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса, на котором главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик предложила снять основную массу ограничительных мер, так как эпидситуация по COVID-19 стабилизировалась.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал новое распоряжение "О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19". Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Распоряжение принято на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавируса, заседавшего 8 апреля, и включает в себя следующие пункты:
1.Учреждения культуры (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи,
библиотеки), объекты спорта (спортивные, тренажерные и фитнес-залы, и т.д.) и образовательные организации продолжат работать с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
2.Обслуживающий персонал на объектах общепита, а также в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных средствах размещения туристов должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками).
3.В салонах общественного транспорта необходимо проводить ежедневную профилактическую дезинфекцию. На продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынках в Сухуме и районах Абхазия - еженедельную профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий. Еженедельную дезинфекция требуется и от владельцев стационарных торговых объектов, производственных и общественных зданий.
4.Минпросу и администрациям районов и столицы поручено проверять соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм и правил в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, постоянно обеспечивать средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, термометрами, тестами для выявления COVID-19 при выявлении симптоматики у учителей и детей.
5.Минздраву поручено продолжить информирование населения о мерах по профилактике COVID-19, в том числе о необходимости вакцинации.
Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
Устойчивая тенденция на спад заболеваемости коронавирусом наблюдается в Абхазии с начала марта. Показатели суточного прироста снизились в несколько раз по сравнению с пиковыми месяцами. Накануне было выявлено всего три новых случая заражения коронавирусом. Общее число стационарных больных по всей республике снизилось до 10 человек, в связи с чем будут закрыты ковидные отделения в районных больницах, Гудаутский ковид-госпиталь продолжит работу.