https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/uchenye-vskroyut-svintsovyy-sarkofag-naydennyy-pod-notr-damom-1038674885.html

Ученые вскроют свинцовый саркофаг, найденный под Нотр-Дамом

Ученые вскроют свинцовый саркофаг, найденный под Нотр-Дамом

Таинственный саркофаг был обнаружен случайно месяц назад в ходе ремонтных работ в соборе Парижской Богоматери. 15.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-15T16:48+0300

2022-04-15T16:48+0300

2022-04-15T16:48+0300

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СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Французские археологи заявили о намерении вскрыть свинцовый саркофаг в форме человека, найденный в подвалах собора Парижской Богоматери после пожара, сообщает Газета.ru со ссылкой на издание The Guardian.Тулузские судмедэксперты изучат содержимое саркофага после его вскрытия, чтобы определить состояние скелета, его пол и возможную причину смерти, а также возьмут образцы ДНК и уточнят возраст захоронения с помощью радиоуглеродного датирования.Саркофаг, относящийся, предположительно, к XIV веку, обнаружили под собором Парижской Богоматери во время работ по реконструкции здания после масштабного пожара 2019 года. Ученые полагают, что антропоморфный гроб скорее всего был изготовлен для высокопоставленного сановника в начале XIV века, то есть спустя столетие после строительства самого собора. Под грузом земли и камней саркофаг значительно деформировался, эксперты попытались заглянуть в него с помощью эндоскопической мини-камеры, но этих усилий оказалось недостаточно для полноценного изучения находки, поскольку содержимое удалось разглядеть лишь частично. По результатам исследования археологи рассмотрят возможность повторного захоронения саркофага в соборе, который французские власти обещали вновь открыть для посетителей к 2024 году.Древний свинцовый саркофаг был обнаружен и во время археологической экспедиции абхазских и российских ученых в Гюэносе в прошлом году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/svintsovyy-sarkofag-nayden-arkheologami-pod-notr-damom-1038143981.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/sarkofag-naydennyy-v-gyuenose-stanet-eksponatom-abkhazskogo-gosmuzeya-1037581830.html

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