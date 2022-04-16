https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/bzhaniya-osmotrel-khod-remonta-ulitsy-gulia-v-sukhume-1038682315.html

Бжания осмотрел ход ремонта улицы Гулиа в Сухуме

Бжания осмотрел ход ремонта улицы Гулиа в Сухуме

Восстановление трех центральных улиц Сухума началось в 2020 году. Работы планировалось завершить еще до конца 2021 года, но из-за проблем в энергоснабжении... 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T13:05+0300

2022-04-16T13:05+0300

2022-04-16T13:15+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонта улицы Гулиа в Сухуме в субботу 16 апреля, сообщается на сайте главы государства. Восстановление трех столичных улиц – Гулиа, Джонуа и Абазинской – началось около двух лет назад, работы проводятся на средства Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.Мэр Сухума Беслан Эшба и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба рассказали президенту, что работы близятся к завершению. В ходе ремонта старый слой асфальта был разобран и демонтирован, затем дорогу отсыпали, сейчас идет укладка нового асфальта.Согласно приведенным данным, общая протяженность ремонтируемого участка составила 1250 метров, объем бюджета - 55 миллионов рублей, из которых 26 миллионов выделили на укладку асфальта с бордюрами, и 29 миллионов на прокладку ливневых коллекторов общей площадью 16 тысяч квадратных метров.По словам Эшба, в ходе ремонта улицы Гулиа были заменены водопровод и канализационные трубы, установлены дополнительные колодцы - приемники.Генеральный подрядчик ремонтных работ – ДРСУ-3 Администрации города Сухум.

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