https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/bzhaniya-osmotrel-khod-remonta-ulitsy-gulia-v-sukhume-1038682315.html
Бжания осмотрел ход ремонта улицы Гулиа в Сухуме
Бжания осмотрел ход ремонта улицы Гулиа в Сухуме
Восстановление трех центральных улиц Сухума началось в 2020 году. Работы планировалось завершить еще до конца 2021 года, но из-за проблем в энергоснабжении... 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T13:05+0300
2022-04-16T13:05+0300
2022-04-16T13:15+0300
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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонта улицы Гулиа в Сухуме в субботу 16 апреля, сообщается на сайте главы государства. Восстановление трех столичных улиц – Гулиа, Джонуа и Абазинской – началось около двух лет назад, работы проводятся на средства Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.Мэр Сухума Беслан Эшба и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба рассказали президенту, что работы близятся к завершению. В ходе ремонта старый слой асфальта был разобран и демонтирован, затем дорогу отсыпали, сейчас идет укладка нового асфальта.Согласно приведенным данным, общая протяженность ремонтируемого участка составила 1250 метров, объем бюджета - 55 миллионов рублей, из которых 26 миллионов выделили на укладку асфальта с бордюрами, и 29 миллионов на прокладку ливневых коллекторов общей площадью 16 тысяч квадратных метров.По словам Эшба, в ходе ремонта улицы Гулиа были заменены водопровод и канализационные трубы, установлены дополнительные колодцы - приемники.Генеральный подрядчик ремонтных работ – ДРСУ-3 Администрации города Сухум.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/bzhaniya-poruchil-privesti-tsentralnye-ulitsy-sukhuma-v-idealnoe-sostoyanie-1037662467.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-upravleniya-kapstroitelstva-nazval-prichinu-zaderzhki-remontnykh-rabot-na-ulitsakh-sukhuma-1038245104.html
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сухум, новости, ремонт, улицы, дороги
Бжания осмотрел ход ремонта улицы Гулиа в Сухуме
13:05 16.04.2022 (обновлено: 13:15 16.04.2022)
Восстановление трех центральных улиц Сухума началось в 2020 году. Работы планировалось завершить еще до конца 2021 года, но из-за проблем в энергоснабжении Очамчырского асфальтового завода, который стал подавать плохую смесь, ремонт пришлось на время приостановить.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход ремонта улицы Гулиа в Сухуме в субботу 16 апреля, сообщается
на сайте главы государства.
Восстановление трех столичных улиц – Гулиа, Джонуа и Абазинской – началось около двух лет назад, работы проводятся на средства Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.
Мэр Сухума Беслан Эшба и начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба рассказали президенту, что работы близятся к завершению. В ходе ремонта старый слой асфальта был разобран и демонтирован, затем дорогу отсыпали, сейчас идет укладка нового асфальта.
Согласно приведенным данным, общая протяженность ремонтируемого участка составила 1250 метров, объем бюджета - 55 миллионов рублей, из которых 26 миллионов выделили на укладку асфальта с бордюрами, и 29 миллионов на прокладку ливневых коллекторов общей площадью 16 тысяч квадратных метров.
По словам Эшба, в ходе ремонта улицы Гулиа были заменены водопровод и канализационные трубы, установлены дополнительные колодцы - приемники.
Генеральный подрядчик ремонтных работ – ДРСУ-3 Администрации города Сухум.