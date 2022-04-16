https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/mobilizatsiya-v-rossii--ne-obyavlena-no-uzhe-idet-1038680191.html

Мобилизация в России — не объявлена, но уже идет

Мобилизация в России — не объявлена, но уже идет

О том, как важны сегодня для России национальное единство и солидарность, рассуждает колумнист РИА Новости Петр Акопов. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T09:15+0300

2022-04-16T09:15+0300

2022-04-16T09:17+0300

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Стране нужна мобилизация. Потому что мы живем в военное время — боевые действия идут на Украине, а экономическая, идеологическая и геополитическая война идет с Западом как таковым, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Эта война не закончится с окончанием СВО: Запад поставил целью изоляцию и сокрушение России (стыдливо называемое "сменой власти"), а мы — изменение существующего миропорядка, то есть окончательное завершение полутысячелетней эпохи западного господства в мире.И хотя изоляция России невозможна, отступать атлантистам уже просто некуда. Ставки подняты до максимума — это видно и по тому, как бездумно и вызывающе они ведут себя по отношению не только к России, но и к Китаю, как будто сознательно подталкивая Пекин к открытой конфронтации. Безумство такой линии поведения с КНР очевидно — оно настолько невыгодно самому Западу, что заставляет задуматься об адекватности лидеров западного мира, не способных реалистично оценить глобальную расстановку сил.Но при всем этом совокупная мощь Запада все еще огромна — и экономическая, и военная, и пропагандистская. Начиная операцию на Украине, мы хорошо отдавали себе отчет в этом — как и в том, что в ответ на нас обрушится вся его мощь, за исключением военной.Никто не мог предугадать хода специальной военной операции — если бы сопротивление украинской армии было сломлено достаточно быстро, то наша конфронтация с Западом в дальнейшем шла бы преимущественно в финансово-экономической плоскости, дополняясь массированной идеологическо-пропагандистской войной.Однако боевые действия на Украине затягиваются — и Запад теперь прилагает все усилия для того, чтобы конфликт длился максимально долго, накачивая Украину оружием и подбадривая ее психологически. Поставки вооружений и помощь западными разведданными не могут переломить сам ход боевых действий (к тому же большую часть тяжелой техники Россия уничтожит до того момента, как она поступит к украинским войскам, да и топливный кризис на Украине не за горами), но они могут существенно затянуть время военной операции. Цель которой не отменяема — демилитаризация Украины, то есть лишение ее армии, и денацификация, подразумевающая смену нынешней элиты. Россия не оставит Украину (независимо от того, какого размера она будет) в сфере влияния Запада — ни геополитической, ни военной, ни идеологической.Восстановление единства триединого народа неизбежно произойдет — Россия уже взялась за решение этой задачи, и отказ от нее невозможен. В том числе потому, что это стало бы сильнейшим ударом по Российской Федерации как таковой, народ не понял бы и не поддержал такого отступничества. Народ не сомневается в решимости Владимира Путина идти до конца, но сама власть пока что не торопится призывать всех к осознанию серьезности ситуации.Серьезности — это даже мягко сказано: мы перешли Рубикон, и у нас просто нет обратного пути. Мы вернулись на столбовую дорогу русской истории, и ни повернуть назад, ни свернуть с нее на тропинку двусмысленности и безответственности невозможно без потери России.Поэтому необходимо сказать то, что все давно уже ждут: нам нужна мобилизация. Все для фронта, все для победы? Да, но речь идет в первую очередь даже не об экономике. Тут как раз власти предпринимают самые разнообразные (но еще далеко не все возможные) меры как для стабилизации ситуации (в финансовом секторе и на производстве), так и для замещения выпадающих внешнеэкономических цепочек. Конечно, экономике еще предстоит серьезнейшая перестройка. С форсированным (но продуманным) импортозамещением, с перераспределением, а где надо — и национализацией крупных производств и собственников. Но сейчас очень важна другая мобилизация — нравственная, духовная, идеологическая.Народ понимает, что всех ждут тяжелые испытания. Они уже идут, и одним из них является сам факт боевых действий между двумя братскими народами, гражданская война. Но испытания будут только нарастать — и речь не о том, что будет меньше привычного комфорта или исчезнут связи с Западом: те, кто боялся этого, уже сбежали или готовятся к переезду. Нет, речь о другом — о том, что будет не только рост цен, но и рост тревожности, беспокойства за будущее.Мы, русские, на своей земле, решаем свои проблемы, тяжелейшие проблемы, вызванные расколом единой страны. Да, военным способом, но решаем. И нет такой силы в мире, которая могла бы остановить нас, кроме нас самих. И пока народ понимает справедливость нашего дела, он непобедим. Именно поэтому власть должна говорить о мобилизации, о национальном единстве и солидарности, о собирании всех сил ради победы, о предстоящих испытаниях и том, за что мы боремся, — потому что люди готовы, они понимают всю серьезность переживаемых нами событий.И не беда, что многие представители бизнес- и творческих "элит" провалились, убежали или залегли на дно. Разве у кого-то были надежды на их патриотизм? Такое дезертирство — следствие их происхождения из "веселых" 90-х, времен не просто воровской приватизации госсобственности, но и дерусификации и денационализации элит как таковых. Сейчас даже нет нужды сокрушаться о том, что "как же так можно, почему они убежали, предали?", да и проклинать их уже поздно — все равно все происходящее сейчас неизбежно приведет к тому, что у нас будет новая, действительно национальная элита. А об этих нужно просто забыть и заниматься тем, что гораздо важнее. Мобилизацией, сосредоточением духа, веры в собственные силы, уверенностью в том, что справедливость восторжествует, причем не только в результате победы на фронте, но и в новом устройстве мирной жизни.Мобилизация — это не выживание, не приспособление к новым трудностям, не призыв потерпеть. Все ровно наоборот: мобилизация не против трудностей и вызовов (их никто не отрицает — более того, к ним нужно готовиться и готовить), а ради строительства сильной и справедливой России. Мобилизация опирается на фундаментальные качества нашего народа — на стремление жить по правде, солидарность (общинность), чувство товарищества и братства, беззаветную стойкость. Нет сил, мощнее этих, никакие политконструкты и пропагандистские ухищрения и близко не сравнятся с ними. Только обращаясь к глубинным качествам нашего народа, мы пройдем через все испытания и выйдем из них обновленными, честными с самими собой, едиными и сильными. У нас просто нет другого пути — и эта мобилизация уже идет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/rusofobiya-ubivaet-kchemu-privedet-blokada-rossii-1038644569.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pochemu-zapad-boitsya-denatsifikatsii-ukrainy-1038624668.html

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колумнисты, мнение, в мире, россия, украина, мобилизация