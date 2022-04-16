https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/plachuschiy-master-istoriya-khudozhnitsy-gravera-na-nadgrobnom-kamne-iz-gudauty-1038674337.html

Плачущий мастер: история художницы-гравера на надгробном камне из Гудауты

Плачущий мастер: история художницы-гравера на надгробном камне из Гудауты

Восемь лет назад художник-гравер Татьяна Барышкова переехала в Абхазию из Иркутской области и открыла фирму по предоставлению ритуальных услуг. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T10:20+0300

2022-04-16T10:20+0300

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в абхазии

общество

художники

ритуальные услуги

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О том, как из обычного художника Татьяна Барышкова переквалифицировалась в гравера на надгробном камне, какие сложности сопутствуют этой работе и как она справляется с психологической нагрузкой, есть ли место для радости в этой профессии, какие необычные заказы приходилось ей выполнять, как Абхазия стала для Татьяны новым домом, читайте в материале Бадри Есиава для Sputnik.Ремесло, но не творчествоТатьяна Барышкова трудится в небольшом помещении напротив гудаутского рынка. В ее мастерскую редко приходят люди в хорошем расположении духа, если не считать соседей по бизнесу, которые заглядывают туда на чашечку кофе.Клиенты Татьяны – это люди, чьи близкие ушли в иной мир. Они заказывают у художницы последний портрет родных, который навсегда останется запечатлен на камне.По словам гравера, каждый заказ несет за собой большую ответственность, и он волнительный. Ведь неудачное исполнение портрета еще больше расстроит и так скорбящих клиентов."Моя работа не требует большого ума или таланта. Она требует большого терпения, навыков и чувства ответственности. Для меня это не творчество – это ремесло", – сказала художник.История Барышковой в качестве художника-гравера началась вскоре после развала СССР. Время тогда было сложное. Татьяна подрабатывала продавцом на рынке и одна воспитывала сына.На оплату услуг профессионального художника-оформителя безбедно прожить в ту пору было крайне тяжело, но по чистой случайности в один миг все изменилось. Этот день Татьяна называет никак иначе, как чудом."Мой знакомый, который тогда работал в сфере ритуальных услуг, увидел нарисованный мною карандашом набросок лица человека. Ему понравилось, и он предложил мне попробовать писать портреты на надгробном камне. Я сразу же согласилась", – рассказала она.Первой выполненной работой Татьяны стал портрет женщины средних лет на базальтовой табличке для мраморного надгробья. Заплатили ей 350 рублей, что в три раза больше, чем она получала за смену на рынке. Барышкова призналась, процесс создания образа той женщины без слез не обошелся.Заказы стали поступать один за другим. Вскоре Татьяна открыла свою ритуальную фирму и официально стала предпринимателем. Позже она продала компанию и устроилась в муниципальный орган, где, по сути, занималась тем же, но объемы задач в разы возросли.Специфика АбхазииПрошли года. Сын Татьяны Дмитрий вырос и переехал в Адлер, где познакомился с девушкой из Абхазии. Они поженились и стали жить в селе Приморское Гудаутского района. В 2012 году Барышкова впервые посетила республику – приехала на свадьбу сына."Это было в октябре. У нас в Братске уже были морозы и снег, а здесь светило солнце, плескало море, все утопало в зелени. Конечно, меня это поразило. Снова приехала на следующий год, когда родилась первая внучка, а спустя еще год переехала окончательно", – поделилась она.По словам Татьяны, решение о переезде не было спонтанным, но в тоже время было непростым. Ей предстояло оставить привычный образ жизни, родной город и круг общения. Все "за" и "против" перевесил факт того, что в Абхазии она будет находиться рядом с единственным сыном и внуками.Начались абхазские реалии. После недолгого отдыха Барышкова стала искать работу, но это оказалось сложнее, чем она думала. Предложений по найму в такой специфической сфере было немного.По наблюдениям Татьяны, работа в области ритуальных услуг в России и Абхазии во многом отличается. В первую очередь она обратила внимание на то, что жители республики с повышенным уважением относятся к усопшим и памяти о них, более трепетно выполняют традиционные погребальные обряды, но при этом формальности в плане заключения договора или же получения расписок для них не важны."Здесь проще разговаривать с людьми, они прислушиваются к тебе и принимают советы. Мне здесь легче", – отметила она.В апреле прошлого года Барышкова открыла свою фирму в Гудауте и вышла в свободное плавание, но работу в Сухуме она оставила не сразу. До конца 2021 года она несколько раз в неделю ездила в столицу. Вести предпринимательскую деятельность в Абхазии ей вполне комфортно, добавила она. Ее сын Дмитрий тоже нашел себе занятие в этой сфере. Он занимается установкой памятников и благоустройством мест захоронения.Условия ремесла бывают разными. Чаще всего клиенты привозят в мастерскую камни для гравировки, но нередки случаи, когда Татьяне приходилась писать портреты на кладбищах. Обычно, это происходит, когда на установленный памятник надо добавить портрет другого усопшего – родственника того, кто уже был на нем изображен.Ачашв и цыганский баронГлавное правило в этом ремесле для Татьяны заключается в том, что нельзя спорить с клиентами. Их заказ нужно выполнять безукоризненно. Если вдруг у мастера возникает идея того, как лучше это сделать, он ненавязчиво предлагает свой вариант. Соглашаться или нет – дело за родственниками усопших."Ни в коем случае нельзя идти на поводу у принципов, ругаться с клиентами и пытаться им что-то доказать. Надо сделать так, как хочется клиенту, и не потому, что клиент всегда прав, а потому что он попал в беду, и ему и так тяжело. Конечно, люди тоже бывают капризными и ни за что могут обидеть, но надо обходить скандалы", – уверена Татьяна.По непонятным для Татьяны причинам именно в Гудауте она выполнила самый сложный за все время работы в этой области заказ. Точный образ погибшего молодого парня никак не получалось перенести на камень. Ей два раза пришлось полировать материал и только в третий раз удалось достичь нужного результата.Объяснить, почему так произошло, Барышкова не может. При этом она отметила, что без настроя и вдохновения редко получаются хорошие портреты.Возможно, многим в это сложно поверить, но даже такую профессию, наполненную трагедией и смертями, можно любить. По словам Татьяны, она не просто любит свое ремесло – она живет им, и в нем даже есть место для радости и уместного юмора."Радость я испытываю, когда клиент доволен и благодарен. И мне очень приятно, когда хвалят мою работу. Чувствуешь себя полезным, востребованным и профессионалом в своем деле", – призналась мастер.Хоть Барышкова не считает свой труд творческим, но ей нередко приходится использовать фантазию, конечно же, по согласованию с родственниками умершего человека. Среди тысяч выполненных заказов на фоне усопших приходилось набивать автомобили разных марок и моделей, электростанцию, горы, различные пейзажи, цветы, животных, птиц и даже ачашв.У мастера также есть персональный шедевр, которым она гордится. Это надгробный камень на могиле цыганского барона в Братске. Памятник был во весь рост того мужчины и работала Татьяна над ним около трех недель. Для сравнения, на выполнение обычных заказов хватает двух-трех дней.Смерть не избирательна, и Татьяне приходится писать портреты не только пожилых людей, но и представителей молодого поколения и даже детей. Она призналась, что это большая психологическая нагрузка, отстраниться от которой у нее не выходит."Когда мне приносят фотографии детей, молодежи, кого-то из знакомых, родственников – я плачу. Поначалу они мне даже снились. Думала, что с годами пройдет, но нет. Наоборот, стала еще сентиментальнее", – поделилась Барышкова.Барышкова не скрывает, что за годы работы у нее не раз были мысли бросить все и уйти на пенсию. Основная причина такого настроя связана с нехваткой времени на отдых, личную жизнь, встречу с друзьями.Методика и деталиУспешное исполнение заказа в большинстве случаев зависит от качества предоставленной фотографии. Нередко, отметила Татьяна, на этих снимках невозможно разобрать черты лица. В таких случаях на помощь приходят современные технологии в виде специальных компьютерных программ или же сами близкие усопшего. Они садятся рядом с художником в процессе работы и делятся воспоминаниями о том, как выглядел при жизни человек со снимка."Многие не любят, когда клиенты стоят над душой. Мне, напротив, это не мешает и даже помогает. По ходу дела мы разговариваем об усопшем, они обращают внимание на какие-то детали, знают каждую его морщинку, какая у него была улыбка", – рассказала художник.Начинается все с фотографии, контуры изображения на которой художник переводит на камень через копирку. Затем с помощью цельно-победитовых пучков набивает лицо человека, одежду и фон. В каждом из этих случаев используется разного диаметра инструменты.Для нанесения штрихов на камне применяется алмазная чертилка, а бойком дорабатываются некоторые детали изображения. Незаменимая вещь в этом деле матовка - электрический гравировальный инструмент, отдаленно напоминающий машинку для нанесения татуировок."Этими инструментами мы снимаем полировочный слой и светлые оттенки, что мы видим, это уже сам камень. Темные места оставляем заполированными. Где-то стучим посильнее, где-то послабее. Матовкой мы все это вычищаем, высветляем, дорабатываем. Для нанесения надписей надо переключить на другой режим", – объяснила Барышкова тонкости ремесла.Камень для надгробных памятников в Абхазию в основном привозят из России, Украины и Китая. В силу своего многолетнего опыта Татьяна может одним взглядом определить, где их произвели. В республике чаще всего используют диабаз, базальт, долерит.Мрамор и гранит применяю в отделочных работах на могилах. Из-за плотности этих камней нанести на них изображение практически невозможно.Татьяна в прошлом брала учеников. Одна из них сейчас работает художником-гравером в России и руководит фирмой, которой раньше заведовала Барышкова. В Абхазии тоже было несколько желающих овладеть этими навыками, но Татьяна отказалась от этого, так как не увидела в них настоящего интереса к этому ремеслу."Это ремесло, которым может заниматься любой человек. Делать портреты на памятниках может даже не художник. Более того, не каждый художник может делать портреты, в чем я не раз убеждалась", – уверена художник.К завершению человеческого пути Барышкова относится философски, и поспорить с ней в этом вряд ли кто-то сможет."Все там будем", – констатировала она.

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2022

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общество, художники, ритуальные услуги