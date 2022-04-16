https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/rossiya-sokhranila-status-nablyudatelya-pri-sovete-oon-po-pravam-cheloveka-1038683950.html
Россия сохранила статус наблюдателя при Совете ООН по правам человека
Россия сохранила статус наблюдателя при Совете ООН по правам человека
Генеральная ассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за проведения ею спецоперации на Украине. 16.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-16T15:51+0300
2022-04-16T15:51+0300
2022-04-16T16:14+0300
россия
оон
новости
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/10/1038683921_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f3fc476827d358cdb3a17256fc0a91e.jpg
СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Россия может продолжать участвовать в работе Совета ООН по правам человека в статусе наблюдателя, вносить свои инициативы и принимать участие в переговорах по проектам резолюций, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.По словам дипломата, статус наблюдателя при СПЧ ООН дает России "достаточно широкий спектр возможностей влиять на деятельность основного правозащитного органа ООН".Он добавил, что Москва продолжит отстаивать в СПЧ свои интересы и приоритеты, "главным из которых было и остается укрепление конструктивного равноправного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека".Вершинин выразил уверенность в том, что со временем Россия вернется в состав СПЧ. "А пока в качестве наблюдателя мы приложим максимум усилий для того, чтобы не допустить полной деградации деятельности Совета, сохранить его авторитет и репутацию в глазах международного сообщества", - заключил замминистра.Генеральная ассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за проведения спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24, воздержались - 58, в том числе Египет, Индия, Мексика, ЮАР и ОАЭ. Россия заявила о досрочном сложении полномочий в Совете ООН по правам человека, при этом не допустив поражения в своих правах при дальнейшей работе в этой организации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/rossiya-dosrochno-slozhit-polnomochiya-v-spch-oon-1038546268.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/10/1038683921_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7443469c6ef82990c3bcc4dcd8bfd7e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, оон, новости, санкции
Россия сохранила статус наблюдателя при Совете ООН по правам человека
15:51 16.04.2022 (обновлено: 16:14 16.04.2022)
Генеральная ассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за проведения ею спецоперации на Украине.
СУХУМ, 16 апр - Sputnik.
Россия может продолжать участвовать в работе Совета ООН по правам человека в статусе наблюдателя, вносить свои инициативы и принимать участие в переговорах по проектам резолюций, заявил РИА Новости
замглавы МИД Сергей Вершинин.
По словам дипломата, статус наблюдателя при СПЧ ООН дает России "достаточно широкий спектр возможностей влиять на деятельность основного правозащитного органа ООН".
"Да, мы не сможем принимать участие в голосовании, но в остальном наши возможности будут сопоставимы с полномочиями государств-членов СПЧ. Мы продолжим вносить свои инициативы, принимать участие в переговорном процессе по проектам резолюций, делать выступления и заявления. Другими словами, сможем доносить до международного сообщества – пусть и в усложнившихся условиях – российскую позицию по актуальным международным вопросам", - сказал Вершинин.
Он добавил, что Москва продолжит отстаивать в СПЧ свои интересы и приоритеты, "главным из которых было и остается укрепление конструктивного равноправного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека".
Вершинин выразил уверенность в том, что со временем Россия вернется в состав СПЧ.
"А пока в качестве наблюдателя мы приложим максимум усилий для того, чтобы не допустить полной деградации деятельности Совета, сохранить его авторитет и репутацию в глазах международного сообщества", - заключил замминистра.
Генеральная ассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую
работу России в СПЧ ООН из-за проведения спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24, воздержались - 58, в том числе Египет, Индия, Мексика, ЮАР и ОАЭ. Россия заявила о досрочном сложении полномочий в Совете ООН по правам человека, при этом не допустив поражения в своих правах при дальнейшей работе в этой организации.