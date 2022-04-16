https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/rossiya-sokhranila-status-nablyudatelya-pri-sovete-oon-po-pravam-cheloveka-1038683950.html

Россия сохранила статус наблюдателя при Совете ООН по правам человека

Россия сохранила статус наблюдателя при Совете ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за проведения ею спецоперации на Украине. 16.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-16T15:51+0300

2022-04-16T15:51+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Россия может продолжать участвовать в работе Совета ООН по правам человека в статусе наблюдателя, вносить свои инициативы и принимать участие в переговорах по проектам резолюций, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.По словам дипломата, статус наблюдателя при СПЧ ООН дает России "достаточно широкий спектр возможностей влиять на деятельность основного правозащитного органа ООН".Он добавил, что Москва продолжит отстаивать в СПЧ свои интересы и приоритеты, "главным из которых было и остается укрепление конструктивного равноправного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека".Вершинин выразил уверенность в том, что со временем Россия вернется в состав СПЧ. "А пока в качестве наблюдателя мы приложим максимум усилий для того, чтобы не допустить полной деградации деятельности Совета, сохранить его авторитет и репутацию в глазах международного сообщества", - заключил замминистра.Генеральная ассамблея ООН 7 апреля приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в СПЧ ООН из-за проведения спецоперации на Украине. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24, воздержались - 58, в том числе Египет, Индия, Мексика, ЮАР и ОАЭ. Россия заявила о досрочном сложении полномочий в Совете ООН по правам человека, при этом не допустив поражения в своих правах при дальнейшей работе в этой организации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/rossiya-dosrochno-slozhit-polnomochiya-v-spch-oon-1038546268.html

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