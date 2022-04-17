https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/polufinal-abkhazo-adygskogo-chempionata-po-mini-futbolu-proshel-v-moskve-1038695611.html

Полуфинал абхазо-адыгского чемпионата по мини-футболу прошел в Москве

Полуфинал абхазо-адыгского чемпионата по мини-футболу прошел в Москве

В полуфинале межвузовского чемпионата по мини-футболу в Москве встретились команды четырех столичных университетов - МГУ, МИСиС, МГЮА и Финансового... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T19:07+0300

2022-04-17T19:07+0300

2022-04-17T19:07+0300

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МОСКВА, 17 апр – Sputnik, Анжелика Бения. Полуфинальные матчи межвузовского чемпионата по мини-футболу среди московских студентов абхазо-адыгской языковой семьи прошли в Москве в воскресенье, 17 апреля. Таким образом, в финале встретятся команды МГУ и МИСиС, а сборные Финансового университета и МГЮА будут бороться за третье место. Игрок команды МГЮА Арзамет Харабуа признался, что результатом полуфинальной игры недоволен, но добавил, что команда сделала, что могла. "В первом тайме мы очень старались, комбинировали и прессинговали, но при этом не реализовали большое количество моментов. В целом, играли неплохо, но индивидуальные качества наших соперников были выше. Итогом стало горькое поражение, но поражение достойному сопернику, которому мы благодарны за интересную борьбу. Следующая игра, в которой я был зрителем, была очень зрелищной. Игра была очень плотной и до последней минуты не было понятно, кто из нее выйдет победителем. Спасибо организаторам за эмоции и новые знакомства", – поделился Харабуа. Команда МГУ играла не в полном составе, но это, и то, что замена была всего одна, не помешало сборной обыграть соперника с разгромным счетом, поделился капитан Доминик Харзалия. "Играть без замен было очень сложно. Она у нас была всего одна, это нам помогло. Мы внимательно следили за играми до полуфинальных матчей и понимали, что из себя будет представлять соперник. На мой взгляд, мы с задачами справились, забили быстрые голы в первом тайме, потом немного расслабились и играли уже удовольствия ради. Сегодня было целью выйти в финал, в котором соперник выпал серьезный. Для меня лично турнир был безумно интересен", – сказал Харзалия. Основной причиной поражения сборной Финуниверситета игрок Нарсоу Ардзинба назвал отсутствие на поле основного вратаря, который в первых играх не пропустил ни одного гола. "Полуфинал прошел хорошо, мы играли с одной из самых сильных команд, поэтому игра была нелегкой. К нашему сожалению, с нами на полуфинальной игре не было нашего вратаря, что облегчило игру сопернику. В целом, игра понравилась. В данном турнире главное - участие", – считает Ардзинба. Московские студенты собрали большое число болельщиков. Диана Язычба пришла на стадион, чтобы поболеть за команду Финансового университета, в котором учится. "С первых минут чувствовалась напряженная атмосфера, так как итогом матча был выход в финал. На фоне играли абхазские и адыгские песни, чувствовалось единение наших народов. Наш университет не прошел в финал, но нам было очень приятно побывать на игре. Спасибо МГИМО в лице председателя и главного организатора Нури Тванба за такое прекрасное мероприятие и за объединение адыгов и абхазов в этой игре", – поделилась болельщица. Победители встретятся на финальном матче в мае, проигравшие в тот же день сразятся за третье место. Победившая команда заберет кубок Первого межвузовского чемпионата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/abkhazo-adygskiy-totalnyy-futbol-v-moskve-1038594667.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/abkhazo-adygeyskiy-chempionat-po-mini-futbolu-otkrylsya-v-moskve-1038584830.html

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