https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/volodin-soglashayas-na-peregovory-zelenskiy-khochet-vyigrat-vremya-1038689830.html

Володин: соглашаясь на переговоры, Зеленский хочет выиграть время

Володин: соглашаясь на переговоры, Зеленский хочет выиграть время

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией статус Крыма и отказ от вступления в НАТО после того, как российские войска будут выведены с... 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T10:40+0300

2022-04-17T10:40+0300

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вячеслав володин

новости

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский, согласившись начать переговоры об отказе от вступления в НАТО и статусе Крыма, пытается выиграть время.Говоря о предыдущем раунде переговоров, прошедшем в Турции, Володин подчеркнул, что Россия, чьи войска стояли под Киевом, согласилась сократить активность в этом направлении, и взамен получила "инсценировку в Буче и другие провокации".По мнению спикера Госдумы, президент Украины, если он думает о собственных гражданах, должен принять несколько важных решений. Первое - это отвод войск с территории ДНР и ЛНР, второе - фиксация на договорной основе обязательств по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны."По-другому не получится," - подчеркнул он, и добавил, что потери украинской стороны уже составили более 23 тысяч человек.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках российские войска вместе с подразделениями Донецкой и Луганской республик берут под контроль населенные пункты , а также уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. Целью спецоперации является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/poteri-vsu-sostavlyayut-bolee-20-tysyach-chelovek-zayavilo-minoborony-rossii-1038686883.html

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вячеслав володин, новости, россия, украина