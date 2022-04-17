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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/volodin-soglashayas-na-peregovory-zelenskiy-khochet-vyigrat-vremya-1038689830.html
Володин: соглашаясь на переговоры, Зеленский хочет выиграть время
Володин: соглашаясь на переговоры, Зеленский хочет выиграть время
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией статус Крыма и отказ от вступления в НАТО после того, как российские войска будут выведены с... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T10:40+0300
2022-04-17T10:41+0300
вячеслав володин
новости
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский, согласившись начать переговоры об отказе от вступления в НАТО и статусе Крыма, пытается выиграть время.Говоря о предыдущем раунде переговоров, прошедшем в Турции, Володин подчеркнул, что Россия, чьи войска стояли под Киевом, согласилась сократить активность в этом направлении, и взамен получила "инсценировку в Буче и другие провокации".По мнению спикера Госдумы, президент Украины, если он думает о собственных гражданах, должен принять несколько важных решений. Первое - это отвод войск с территории ДНР и ЛНР, второе - фиксация на договорной основе обязательств по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны."По-другому не получится," - подчеркнул он, и добавил, что потери украинской стороны уже составили более 23 тысяч человек.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках российские войска вместе с подразделениями Донецкой и Луганской республик берут под контроль населенные пункты , а также уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. Целью спецоперации является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/poteri-vsu-sostavlyayut-bolee-20-tysyach-chelovek-zayavilo-minoborony-rossii-1038686883.html
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вячеслав володин, новости, россия, украина

Володин: соглашаясь на переговоры, Зеленский хочет выиграть время

10:40 17.04.2022 (обновлено: 10:41 17.04.2022)
© AP Photo Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Абхазия, 1920, 17.04.2022
© AP Photo Ukrainian Presidential Press Office
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Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией статус Крыма и отказ от вступления в НАТО после того, как российские войска будут выведены с украинской территории.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский, согласившись начать переговоры об отказе от вступления в НАТО и статусе Крыма, пытается выиграть время.
Говоря о предыдущем раунде переговоров, прошедшем в Турции, Володин подчеркнул, что Россия, чьи войска стояли под Киевом, согласилась сократить активность в этом направлении, и взамен получила "инсценировку в Буче и другие провокации".
"Киев отказался от взятых на себя обязательств. Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью", - написал Володин.
По мнению спикера Госдумы, президент Украины, если он думает о собственных гражданах, должен принять несколько важных решений. Первое - это отвод войск с территории ДНР и ЛНР, второе - фиксация на договорной основе обязательств по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны.
"По-другому не получится," - подчеркнул он, и добавил, что потери украинской стороны уже составили более 23 тысяч человек.
Военнослужащий ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 16.04.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Потери ВСУ составляют более 20 тысяч человек, заявило Минобороны России
Вчера, 20:51
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках российские войска вместе с подразделениями Донецкой и Луганской республик берут под контроль населенные пункты , а также уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. Целью спецоперации является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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