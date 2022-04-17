https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/volodin-soglashayas-na-peregovory-zelenskiy-khochet-vyigrat-vremya-1038689830.html
Володин: соглашаясь на переговоры, Зеленский хочет выиграть время
Володин: соглашаясь на переговоры, Зеленский хочет выиграть время
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией статус Крыма и отказ от вступления в НАТО после того, как российские войска будут выведены с... 17.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-17T10:40+0300
2022-04-17T10:40+0300
2022-04-17T10:41+0300
вячеслав володин
новости
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
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СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский, согласившись начать переговоры об отказе от вступления в НАТО и статусе Крыма, пытается выиграть время.Говоря о предыдущем раунде переговоров, прошедшем в Турции, Володин подчеркнул, что Россия, чьи войска стояли под Киевом, согласилась сократить активность в этом направлении, и взамен получила "инсценировку в Буче и другие провокации".По мнению спикера Госдумы, президент Украины, если он думает о собственных гражданах, должен принять несколько важных решений. Первое - это отвод войск с территории ДНР и ЛНР, второе - фиксация на договорной основе обязательств по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны."По-другому не получится," - подчеркнул он, и добавил, что потери украинской стороны уже составили более 23 тысяч человек.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках российские войска вместе с подразделениями Донецкой и Луганской республик берут под контроль населенные пункты , а также уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. Целью спецоперации является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/poteri-vsu-sostavlyayut-bolee-20-tysyach-chelovek-zayavilo-minoborony-rossii-1038686883.html
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вячеслав володин, новости, россия, украина
Володин: соглашаясь на переговоры, Зеленский хочет выиграть время
10:40 17.04.2022 (обновлено: 10:41 17.04.2022)
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с Россией статус Крыма и отказ от вступления в НАТО после того, как российские войска будут выведены с украинской территории.
СУХУМ, 17 апр - Sputnik.
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил
о том, что президент Украины Владимир Зеленский, согласившись начать переговоры об отказе от вступления в НАТО и статусе Крыма, пытается выиграть время.
Говоря о предыдущем раунде переговоров, прошедшем в Турции
, Володин подчеркнул, что Россия, чьи войска стояли под Киевом, согласилась сократить активность в этом направлении, и взамен получила "инсценировку в Буче
и другие провокации".
"Киев отказался от взятых на себя обязательств. Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью", - написал Володин.
По мнению спикера Госдумы, президент Украины, если он думает о собственных гражданах, должен принять несколько важных решений. Первое - это отвод войск с территории ДНР и ЛНР, второе - фиксация на договорной основе обязательств по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны.
"По-другому не получится," - подчеркнул он, и добавил, что потери украинской стороны уже составили более 23 тысяч человек.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках российские войска вместе с подразделениями Донецкой и Луганской республик берут под контроль населенные пункты , а также уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. Целью спецоперации является защита жителей Донбасса от действий киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.