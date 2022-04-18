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Проект новой Инвестпрограммы обсудили в Кабмине Абхазии
Проект новой Инвестпрограммы обсудили в Кабмине Абхазии
В 2021 году объем российской финансовой помощи составил более пяти миллиардов рублей, средства шли на восстановление объектов инфраструктуры по всей... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T17:05+0300
2022-04-18T17:54+0300
в абхазии
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Проект Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы обсудили премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, вице-премьеры республики и руководитель Управления капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Озган добавила, что самыми крупными проектами в рамках программы станут строительство детской республиканской больницы и канализационных очистных сооружений в Гудауте, первый этап строительства сооружений для очистки сточных вод в Гагре, а также реконструкции подстанций.Кроме того, финансирование коснется капитального ремонта аварийных участков и освещения трассы Псоу-Сухум. В ходе встречи премьер-министр поручил максимально эффективно использовать выделенную Абхазии финансовую помощь и делать упор на восстановление республиканской инфраструктуры.Ранее заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач в ходе визита в Абхазию пояснил, что задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать свой потенциал через поддержку и помощь. Также он выразил надежду на то, что в ближайшее время республики смогут стать самостоятельными независимыми субъектами международных экономических отношений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/bzhaniya-osmotrel-khod-remonta-ulitsy-gulia-v-sukhume-1038682315.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/opredeleny-napravleniya-kotorye-budut-profinansirovany-investprogrammoy-2023-2025-godov-1038133524.html
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экономика, инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, абхазия, новости

Проект новой Инвестпрограммы обсудили в Кабмине Абхазии

17:05 18.04.2022 (обновлено: 17:54 18.04.2022)
© Foto / Кабинет Министров РАВ кабмине обсудили проект новой инвестпрограммы
В кабмине обсудили проект новой инвестпрограммы - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
© Foto / Кабинет Министров РА
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В 2021 году объем российской финансовой помощи составил более пяти миллиардов рублей, средства шли на восстановление объектов инфраструктуры по всей республике.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Проект Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы обсудили премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, вице-премьеры республики и руководитель Управления капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По сообщению вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, Межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией определила лимит финансирования программы в размере 4 миллиардов 50 миллионов рублей.

Озган добавила, что самыми крупными проектами в рамках программы станут строительство детской республиканской больницы и канализационных очистных сооружений в Гудауте, первый этап строительства сооружений для очистки сточных вод в Гагре, а также реконструкции подстанций.
Кроме того, финансирование коснется капитального ремонта аварийных участков и освещения трассы Псоу-Сухум.
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В ходе встречи премьер-министр поручил максимально эффективно использовать выделенную Абхазии финансовую помощь и делать упор на восстановление республиканской инфраструктуры.
Ранее заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач в ходе визита в Абхазию пояснил, что задача России – помочь Абхазии и Южной Осетии реализовать свой потенциал через поддержку и помощь. Также он выразил надежду на то, что в ближайшее время республики смогут стать самостоятельными независимыми субъектами международных экономических отношений.
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