https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/spiker-narodnogo-sobraniya-abkhazii-poruchil-sformirovat-parlamentskie-komitety-1038705294.html

Спикер Народного Собрания Абхазии поручил сформировать парламентские комитеты

Спикер Народного Собрания Абхазии поручил сформировать парламентские комитеты

Первое рабочее совещание нового седьмого созыва Народного Собрания –Парламента состоялось в понедельник 18 апреля. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба поручил депутатам приступить к формированию парламентских комитетов, сообщает пресс-служба Парламента.Кроме того, было решено, что в течение текущей недели депутаты седьмого созыва будут изучать нормативные документы, связанные с правами, статусом депутатов и регламент Парламента республики.Всего в Парламенте Абхазии девять комитетов: "Комитет по государственно-правовой политике", "Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам", "Комитет по экономической политике и реформам", "Комитет по обороне и национальной безопасности", "Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны", "Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ", "Комитет по культуре, делам молодежи и спорту", "Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками", "Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии".Первое заседание сессии Народного Собрания Абхазии седьмого созыва прошло в Сухуме 12 апреля.В результате тайного голосования Спикером Народного Собрания Абхазии избран депутат Лаша Ашуба. Также избрали троих вице-спикеров, ими стали Ашот Миносян, Астамур Аршба и Фазлыбей Авидзба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zatulin-poblagodaril-abkhaziyu-za-podderzhku-rossii-v-trudnuyu-minutu-1038612272.html

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