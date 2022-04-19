https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/bolee-70-protsentov-naseleniya-rossii--schitayut-chto-ukrainskie-natsisty-ugrozhayut-strane-1038730038.html

Более 70 процентов населения России считают, что украинские нацисты угрожают стране

Более 70 процентов населения России считают, что украинские нацисты угрожают стране

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T19:40+0300

2022-04-19T19:40+0300

2022-04-19T19:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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опросы

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Большее число россиян уверены, что украинские нацистские организации представляют угрозу для страны и граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."Большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88 процентов). Считают, что их нет, четыре процента, еще восемь процентов затруднились ответить. Граждане считают, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан (76 процентов), 14 процентов придерживаются противоположной позиции, шесть процентов затруднились с ответом, четыре процента не отвечали на этот вопрос", — говорится в сообщении.По мнению 70 процентов россиян, власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, около восьми процентов считают, что скорее не поддерживают, и еще 14 процентов полагают, что украинское руководство их не замечает.В качестве одного из результатов специальной военной операции России 45 процентов граждан видят суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, 39 процентов — отказ Киева от вступления в НАТО и объявление статуса нейтральной страны. Треть опрошенных думают, что итогом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР администрацией Зеленского (34 процента). По 32 процента респондентов назвали итогом событий закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма в этой стране.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 апреля. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Методом избрали телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Данные взвесили на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процента не превышает 2,5 процента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/pochti-80-oproshennykh-rossiyan-odobrili-rabotu-prezidenta-rossii-1038433060.html

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