https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/gastroli-simfonicheskogo-orkestra-adygei-i-pianista-dmitriya-masleeva-proydut-v-abkhazii-1038729782.html

Гастроли симфонического оркестра Адыгеи и пианиста Дмитрия Маслеева пройдут в Абхазии

Гастроли симфонического оркестра Адыгеи и пианиста Дмитрия Маслеева пройдут в Абхазии

В Москве состоялась рабочая встреча министра культуры Абхазии Даура Кове с гендиректором ФГБУК РОСКОНЦЕТР Андреем Малышевым. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T19:00+0300

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Гастроли Государственного симфонического оркестра госфилармонии Республики Адыгея и лауреата XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского пианиста Дмитрия Маслеева запланированы в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.Вопрос проведения гастролей обсуждался на встрече главы Минкульта Абхазии Даура Кове с гендиректором ФГБУК РОСКОНЦЕТР Андреем Малышевым.Стороны также обсудили совместные культурные проекты с участием артистов и творческих коллективов Абхазии и России, в том числе выступления национальных коллективов обеих стран.17 апреля, началась первая рабочая поездка Даура Кове в качестве министра культуры Абхазии в Москву.18 апреля Глава Минкульта Даур Кове и министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова обсудили реализацию проектов в сфере культуры и взаимодействие Абхазии и Подмосковья для развития культурных и туристических связей.19 апреля министр встретился с Первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Казбеком Тайсаевым. В ходе встречи обсуждались приоритетные совместные задачи в области культуры, а также необходимость развивать данное направление и вести активное сотрудничество.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/abkhaziya-i-moskovskaya-oblast-budut-razvivat-kulturnoe-i-turisticheskoe-vzaimodeystvie-1038715146.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/daur-kove-rasskazal-o-planakh-na-postu-ministra-kultury-1038532127.html

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