https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/gastroli-simfonicheskogo-orkestra-adygei-i-pianista-dmitriya-masleeva-proydut-v-abkhazii-1038729782.html
Гастроли симфонического оркестра Адыгеи и пианиста Дмитрия Маслеева пройдут в Абхазии
Гастроли симфонического оркестра Адыгеи и пианиста Дмитрия Маслеева пройдут в Абхазии
В Москве состоялась рабочая встреча министра культуры Абхазии Даура Кове с гендиректором ФГБУК РОСКОНЦЕТР Андреем Малышевым. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T19:00+0300
2022-04-19T19:00+0300
2022-04-19T19:00+0300
в абхазии
абхазия
культура
россия
даур кове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038729746_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_03f326098e0a2d59965eebcdec0fe399.jpg
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Гастроли Государственного симфонического оркестра госфилармонии Республики Адыгея и лауреата XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского пианиста Дмитрия Маслеева запланированы в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.Вопрос проведения гастролей обсуждался на встрече главы Минкульта Абхазии Даура Кове с гендиректором ФГБУК РОСКОНЦЕТР Андреем Малышевым.Стороны также обсудили совместные культурные проекты с участием артистов и творческих коллективов Абхазии и России, в том числе выступления национальных коллективов обеих стран.17 апреля, началась первая рабочая поездка Даура Кове в качестве министра культуры Абхазии в Москву.18 апреля Глава Минкульта Даур Кове и министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова обсудили реализацию проектов в сфере культуры и взаимодействие Абхазии и Подмосковья для развития культурных и туристических связей.19 апреля министр встретился с Первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Казбеком Тайсаевым. В ходе встречи обсуждались приоритетные совместные задачи в области культуры, а также необходимость развивать данное направление и вести активное сотрудничество.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/abkhaziya-i-moskovskaya-oblast-budut-razvivat-kulturnoe-i-turisticheskoe-vzaimodeystvie-1038715146.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/daur-kove-rasskazal-o-planakh-na-postu-ministra-kultury-1038532127.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038729746_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_edfc06f5f85c22dcfa4c6aab98663971.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, культура, россия, даур кове
Гастроли симфонического оркестра Адыгеи и пианиста Дмитрия Маслеева пройдут в Абхазии
В Москве состоялась рабочая встреча министра культуры Абхазии Даура Кове с гендиректором ФГБУК РОСКОНЦЕТР Андреем Малышевым.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Гастроли Государственного симфонического оркестра госфилармонии Республики Адыгея и лауреата XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского пианиста Дмитрия Маслеева запланированы в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Вопрос проведения гастролей обсуждался на встрече главы Минкульта Абхазии Даура Кове с гендиректором ФГБУК РОСКОНЦЕТР Андреем Малышевым.
Стороны также обсудили совместные культурные проекты с участием артистов и творческих коллективов Абхазии и России, в том числе выступления национальных коллективов обеих стран.
17 апреля, началась первая рабочая поездка Даура Кове в качестве министра культуры Абхазии в Москву.
18 апреля Глава Минкульта Даур Кове и министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова обсудили реализацию проектов в сфере культуры и взаимодействие Абхазии и Подмосковья для развития культурных и туристических связей.
19 апреля министр встретился с Первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Казбеком Тайсаевым. В ходе встречи обсуждались приоритетные совместные задачи в области культуры, а также необходимость развивать данное направление и вести активное сотрудничество.