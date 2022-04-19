https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/grazhdane-rossii-pytalis-nezakonno-vvezti-v-abkhaziyu-oborudovanie-dlya-mayninga-1038723672.html

Граждане России пытались незаконно ввезти в Абхазию оборудование для майнинга

Граждане России пытались незаконно ввезти в Абхазию оборудование для майнинга

В Абхазии до 31 декабря 2022 года действует запрет на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T15:55+0300

2022-04-19T15:55+0300

2022-04-19T15:55+0300

майнинг в абхазии

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экономика

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Граждане России Мерзляков А.С. и Тарков А.Н. пытались незаконно ввезти в Абхазию оборудование для майнинга криптовалют, об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.В салоне автомобиля Таркова были обнаружены и изъяты пять аппаратов для извлечения криптовалюты.По данным фактам составлен материал о нарушении таможенных правил и передан в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.Кабмин Абхазии продлил до 31 декабря 2022 года ограничения на потребление электроэнергии для майнинговых ферм, а также на ввоз в республику товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/kabmin-prodlil-zapret-na-dobychu-kriptovalyut-i-vvoz-mayning-oborudovaniya--1038437571.html

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майнинг в абхазии, абхазия, таможня, экономика