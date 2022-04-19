https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/sud-doprosil-novogo-svidetelya-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1038725504.html

Суд допросил нового свидетеля по делу о тройном убийстве в Сухуме

Суд допросил нового свидетеля по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 19 апреля. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T18:25+0300

2022-04-19T18:25+0300

2022-04-19T18:25+0300

в абхазии

верховный суд абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

сухум

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038725850_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_eb2314d1b70f84cb63db8442485c7588.jpg

В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Асмат Цвижба, SputnikНовые свидетелиСогласно версии обвинения, 4 октября 2019 года Дато и Демур Ахалая по поручению Эрика Чкадуа и Беслана Бганба подъехали на автостоянку, расположенную в Сухуме на улице Эшба, где Демур Ахалая приобрел машину Toyota Mark 2 белого цвета "для использования в совершении планируемого нападения".В суде был допрошен слесарь, работавший на стоянке, Николай Гринькив рассказал, что машиной Toyota Mark 2 светлого цвета интересовался мужчина, который попросил набрать хозяину авто. Лица покупателя свидетель, по его словам, не видел, так как находился под капотом другой машины и занимался ремонтом.Гринькив рассказал, что набрал продавцу авто и тот приехал, но была ли совершена покупка, он точно не знает.Гособвинение ходатайствовало об оглашении показаний свидетеля, данных на предварительном следствии. В них он говорит, что покупатель был молодым человеком 30-35 лет, ростом 170-175 сантиметров, кавказской внешности, коротко постриженный.В суде Гринькив заявил, что не видел лица покупателя, о возрасте рассказал исходя из голоса. Он уточнил, что следователю рассказал о том, что это было лицо кавказской национальности, а не внешности, так как в его голосе он услышал акцент.Свою подпись в показаниях свидетель подтвердил, но добавил, что сам он их не читал, а зачитывал ли следователь вслух, точно не помнит.Письменные доказательстваПо словам представителя гособвинения Даура Амичба, недопрошенными со стороны обвинения остаются порядка десяти свидетелей и девяти потерпевших. Однако было решено изменить порядок изучения доказательств, гособвинение перешло на письменные доказательства.Далее суд продолжит рассматривать письменные доказательства. Следующее заседание состоится во вторник, 26 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211026/protivorechivye-pokazaniya-sud-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1036072553.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/novye-uliki-i-svideteli-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-o-troynom-ubiystve-1038134073.html

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, сухум, абхазия