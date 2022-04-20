https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nikita-simonyan-kazhdyy-priezd-v-abkhaziyu--eto-vospominaniya-o-detstve-1038743390.html

Никита Симонян: каждый приезд в Абхазию – это воспоминания о детстве

Никита Симонян: каждый приезд в Абхазию – это воспоминания о детстве

Cвою футбольную карьеру Никита Симонян начинал в сухумском клубе "Динамо", за который он выступал в 1945 и 1946 годах. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T17:37+0300

2022-04-20T17:37+0300

2022-04-20T17:50+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Каждый приезд в Абхазию – это воспоминания о детстве, сказал знаменитый воспитанник абхазского футбола Никита Симонян в интервью агентству Sputnik."Я вчера был на стадионе "Динамо", любо-дорого и приятно смотреть, все прогрессирует, это вполне закономерно и естественно. Когда мы были шпаной мы искали кусочек земли более или менее приличной и там играли в футбол, если надо было, ехали в Гулрыпш, там были дикие поля более или менее нормальные, тогда поезда редко шли, добирались пешком, питались фруктами, садами", - поделился воспоминаниями ветеран спорта.В Сухуме семья Никиты Симонян жила на бывшей улице Кирова (ныне улица Ардзинба – прим.). В каждый свой визит легендарный футболист посещает дом, в котором он обитал на протяжении 16 лет. "Я вчера там был, дом, естественно, стал лучше, а выше я учился в седьмой школе", - подчеркнул он.Несмотря на то, что у Абхазии нет возможности выступать в соревнованиях под эгидой FIFA нужно двигаться вперед и развивать этот вид спорта, что и делается в республике, заметил Симонян.Знаменитый футболист Никита Симонян приехал в Абхазию 19 апреля, на стадионе сухумского "Динамо" встретился с ветеранами абхазского футбола и юными динамовцами.Во время встречи на стадионе Никите Симоняну вручили абхазский символ мудрости – алабаща (посох – прим.) работы мастера Руслана Аршания.От футбольного сообщества республики Никите Симоняну преподнесли спортивный костюм и футболку с его инициалами и логотипом Федерации футбола Абхазии. Председатель Госкомспорта Джемал Губаз вручил гостю серебряную монету "АҞӘА", посвященную юбилею Сухума.Президент футбольного клуба "Динамо" Сухум Астамур Адлейба представил знаменитого спортсмена юным игрокам команды и вручил ему именную майку сухумской команды с номером 9, под которым он выступал.Затем состоялась встреча президента в кабинете президента Абхазии. Аслан Бжания вручил Никите Симоняну высшую награду страны орден "Ахьдз-Апша" II степени за выдающиеся спортивные достижения, весомый вклад в развитие футбола Абхазии, пропаганду физической культуры и спорта.В свою очередь Симонян подарил президенту Абхазии футболку московского "Спартака" с номером 9, и свою книгу "Футбол – только ли игра?".Для поклонников футбола Никита Симонян ассоциируется с московским "Спартаком", в составе которого он добился наивысших результатов. В клубе он выступал на протяжении десяти лет, затем возглавлял команду в роли тренера. Со "Спартаком" Никита Симонян стал лучшим бомбардиром команды всех времен. На его счету 160 голов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/bzhaniya-nagradil-nikitu-simonyana-ordenom-akhdz-apsha-ii-stepeni--1038728310.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/nikita-simonyan-vstretilsya-s-veteranami-abkhazskogo-futbola-na-stadione-dinamo-1038724564.html

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новости, футбол, спорт, никита симонян