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Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях
Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях
Минобороны Турции трижды за последнее время заявляло об обнаружении и нейтрализации мин у своего побережья. Ранее ФСБ России предупреждало, что якорные мины... 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T10:35+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Судоходство на Босфоре приостановили в обоих направлениях, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".О причинах принятого решения не сообщается."Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02:00 по местному времени, а с юга на север – с 06:15", – следует из сообщения агентства.Когда движение по проливу будет возобновлено, не уточняется.Ранее в Турции предупреждали о вероятности большой катастрофы в Босфорском проливе из-за наличия дрейфующих мин в Черном море. Так, отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявлял, что, несмотря на усилия Минобороны, стопроцентных мер безопасности не существует, и, если одна из мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей."Учитывая, что два с половиной процента сырой нефти поставляется в мир через наши проливы, для мира сложилась критическая ситуация. Если одно из судов, перевозящих взрывоопасный груз, подорвется на мине в Босфоре, возникнет большая опасность", – предостерегал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/turtsiya-zayavila-ob-otsutstvii-problem-v-morskom-dvizhenii-iz-za-dreyfuyuschikh-min-1038688473.html
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Судоходство на Босфоре приостановлено в обоих направлениях
10:35 20.04.2022 (обновлено: 10:59 20.04.2022)
Минобороны Турции трижды за последнее время заявляло об обнаружении и нейтрализации мин у своего побережья. Ранее ФСБ России предупреждало, что якорные мины ВМФ Украины могут дрейфовать в сторону Босфора.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik.
Судоходство на Босфоре приостановили в обоих направлениях, передает РИА Новости
со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".
О причинах принятого решения не сообщается.
"Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02:00 по местному времени, а с юга на север – с 06:15", – следует из сообщения агентства.
Когда движение по проливу будет возобновлено, не уточняется.
Ранее в Турции предупреждали о вероятности большой катастрофы в Босфорском проливе из-за наличия дрейфующих мин в Черном море
. Так, отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйчы заявлял, что, несмотря на усилия Минобороны, стопроцентных мер безопасности не существует, и, если одна из мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей.
"Учитывая, что два с половиной процента сырой нефти поставляется в мир через наши проливы, для мира сложилась критическая ситуация. Если одно из судов, перевозящих взрывоопасный груз, подорвется на мине в Босфоре, возникнет большая опасность", – предостерегал он.