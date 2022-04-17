https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/turtsiya-zayavila-ob-otsutstvii-problem-v-morskom-dvizhenii-iz-za-dreyfuyuschikh-min-1038688473.html

Турция заявила об отсутствии проблем в морском движении из-за дрейфующих мин

Турция заявила об отсутствии проблем в морском движении из-за дрейфующих мин

Минобороны Турции трижды заявляло об обнаружении и нейтрализации дрейфующих мин у своего побережья. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T08:45+0300

2022-04-17T08:45+0300

2022-04-17T08:45+0300

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СУХУМ, 16 апр - Sputnik. Проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Черном море минами нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Сабах".Глава военно ведомства рассказал изданию, что были приняты все необходимые меры предосторожности, чтобы сохранить стабильность в регионе и не вызвать эскалации. Задействовали корабли для поиска мин, самолеты морского патрулирования, беспилотники, вертолеты и другую технику.Что касается происхождения угрозы, министр отметил, что никакое суждение не может быть сделано без достаточных конкретных данных.ФСБ России связывала появление взрывных устройств в Черном море с установкой Украиной 420 якорных мин устаревшего типа на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В российской службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/kuda-plyvut-ukrainskie-miny-1038390454.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/dreyfuyuschuyu-minu-obnaruzhili-v-chernom-more-1038514978.html

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турция, черное море, новости, мины, россия, украина