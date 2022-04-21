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Инал Ардзинба обсудил с молодыми дипломатами совместные проекты и планы

Инал Ардзинба обсудил с молодыми дипломатами совместные проекты и планы

Встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба с членами Совета молодых дипломатов Абхазии прошла на площадке многофункционального медиацентра МИД в четверг. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T17:17+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба провел встречу с членами Совета молодых дипломатов республики 21 апреля.Ардзинба отметил, что МИД рассматривает Совет молодых дипломатов как "как важный инструмент по налаживанию контактов с молодыми дипломатами других стран"."Мы надеемся на общую активизацию совместной работы. Давайте придумывать и реализовывать проекты, мы готовы оказывать содействие", – сказал он.Министр поинтересовался об успеваемости студентов. Как оказалось, среди молодых дипломатов много отличников. Ардзинба же признался, что в университете у него были тройки.Глава МИД отметил, что наблюдает апатию и упадок сил среди молодого поколения, которое считает, что ни на что не может повлиять.Студенты поделились с министром своими идеями в сфере международных отношений, рассказали о проектах, которые они проводят на различных площадках.Члены СМД отметили, что зачастую активную внеуниверситетскую работу ведут лишь студенты направления "международные отношения" в то время, как эффективнее было бы привлекать учащихся различных направлений. Молодые дипломаты предложили провести в Абхазии молодежный фестиваль с участием студентов других стран, где они смогли бы представить свою культуру, историю. Ардзинба отметил, что это хорошая идея.Инал Ардзинба рассказал студентам о различных проектах МИДа, в которых они могут проявить себя. К примеру, министр предложил молодым дипломатам принять активное участие в организации Международного форума по целям устойчивого развития ООН, который пройдет в Абхазии в 2022 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/inal-ardzinba-u-menya-net-vragov-1036645538.html

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