https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/kontserty-i-sportivnye-meropriyatiya-kak-sukhum-budet-otmechat-den-pobedy-1038754943.html

Концерты и спортивные мероприятия: как Сухум будет отмечать День Победы

Концерты и спортивные мероприятия: как Сухум будет отмечать День Победы

Праздничные мероприятия в честь победы советской армии в Великой Отечественной войне состоятся в Сухуме 8 и 9 мая. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T13:05+0300

2022-04-21T13:05+0300

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Ко Дню Победы в Сухуме запланировано большое количество праздничных и спортивных мероприятий, проведение митингов и концертов, рассказала в интервью радио Sputnik начальник Управления культуры администрации города Наала Хашиг.На культурно-деловой площадке "ГУМА" состоится концерт Государственного камерного оркестра. Помимо этого, организаторы запланировали театрализованное представление, чтение стихов и показ фильма о войне.9 Мая у памятника Неизвестному солдату состоится возложение цветов, митинг и парад служащих Министерства обороны Абхазии. Гостей мероприятия будут угощать блюдами полевой кухни.В Центральном выставочном зале откроется выставка "Радость со слезами на глазах", организованная совместно с Домом Москвы, а представительство Россотрудничества в Абхазии проведет велопробег.На площади у Абхазского драмтеатра пройдут мероприятия для детей с участием аниматоров и выступлением брейк-дансеров.Также на набережной Махаджиров состоятся спортивные мероприятия, все желающие смогут поиграть в шашки, домино и теннис. На площади имени Сергея Багапш пройдет праздничный концерт с участием артистов и хореографических коллективов Абхазии.Хашиг добавила, что в День Победы глава администрации Сухума Беслан Эшба будет лично посещать ветеранов Великой Отечественной войны и вручать им памятные подарки.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/voennosluzhaschie-yuvo-v-abkhazii-nachali-podgotovku-k-paradu-pobedy-1038294402.html

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