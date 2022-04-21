https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/nabiullina-ekonomika-rossii-dolzhna-byt-konkurentosposobnoy-1038754438.html

Набиуллина: экономика России должна быть конкурентоспособной

Набиуллина: экономика России должна быть конкурентоспособной

После начала военной спецоперации на Украине западные страны ввели ряд жестких антироссийских санкций, целью которых является уничтожение российской экономики. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T12:41+0300

2022-04-21T12:41+0300

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экономика

центральный банк рф

эльвира набиуллина

новости

россия

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, несмотря на внешние обстоятельства, российская экономика должна быть конкурентоспособной, и политику изоляции проводить не стоит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Набиуллиной в Государственной Думе. Набиуллина добавила, что в финансовой сфере банк будет помогать стабилизировать российскую экономику, в частности, передавать правительству деньги при трате средств из Фонда Национального Благосостояния (ФНБ). Она добавила, что объем ресурсов из ФНБ, которые правительство может направить в экономику, не будет зависеть от того, заморожены или не заморожены резервы.Санкции стали ответом на начало военной спецоперации на Украине. В результате действий стран коллективного Запада Россия оказалась отключена от международной системы банковских переводов SWIFT, часть резервов Центрального банка, размещенных за рубежом, оказалась заморожена.По мнению российских политиков, санкции западных стран означают настоящую "экономическую войну", целью которой является уничтожение российской экономики. Тем не менее, многие из них, в том числе министр финансов Антон Силуанов, указывают на то, что антироссийские санкции негативно сказываются не столько на российской, сколько на мировой экономике и разрушают фундамент международной валютно-финансовой системы, основой которой является американский доллар.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220301/otklyuchenie-bankov-rossii-ot-swift-i-zamorozka-aktivov-tsentrobanka-chto-budet-dalshe-1037878301.html

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экономика, центральный банк рф, эльвира набиуллина, новости, россия