https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/ne-ostatsya-v-prolete-chto-zhdet-airbus-bez-postavok-titana-iz-rossii-1038756909.html

Не остаться в пролете: что ждет Airbus без поставок титана из России

Не остаться в пролете: что ждет Airbus без поставок титана из России

Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции, в частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T15:02+0300

2022-04-21T15:02+0300

2022-04-21T15:47+0300

экономика

россия

санкции

авиация

европа

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Европа хочет лишить Россию самолетов, но рискует оказаться в затруднительном положении. Очередные санкции могут наложить эмбарго на импорт титана — ключевого сырья для авиакосмической отрасли. В таком случае придется сокращать производство и летать на том, что есть, пишет Наталья Дембинская для РИА Новости.В Boeing заявили, что обойдутся без российских поставок. Но в Airbus не готовы повторить необдуманный политический жест заокеанского конкурента,.Где искатьРоссийская "ВСМПО-Ависма" обеспечивает треть титановых потребностей Boeing, до 60% — Airbus и почти полностью удовлетворяет спрос бразильской Embraer. В начале марта в Boeing приостановили закупки из России. Однако, как заявил директор по продажам Airbus в Европе Воутер Ван Верш, компания по-прежнему намерена увеличить производство к середине 2023-го — до не менее 65 узкофюзеляжных самолетов семейства A320 в месяц. И, просчитав последствия эмбарго, европейцы отказались последовать примеру Boeing.По словам генерального директора Airbus Гийома Фори, если эмбарго вступит в силу, запасов надолго не хватит. Поэтому европейский производитель самолетов призвал политиков воздержаться от санкций.Airbus сотрудничает с "ВСМПО-Ависма" с 1990-х. На первых порах покупали только сырье. Потом добавились металлургические полуфабрикаты с добавленной стоимостью. Это полноценные изделия после штамповки и механической обработки.Титан — металл очень прочный и легкий. Важнейшие узлы самолета, такие как шасси и лонжероны, делают только из него. Лопатки, диски и другие детали авиационных двигателей изготавливают из жаропрочных титановых сплавов.Нечем заместитьАмериканский Boeing полагается на других поставщиков — в США, Японии, КНР и Казахстане. Японские Toho Titanium и Osaka Titanium — крупнейшие производители после российской "ВСМПО-Ависма" — уже на низком старте. В Toho сообщили, что наращивают выпуск на фоне дефицита и отказа от российского сырья. Заказы у них подскочили на 20%."Например, в Казахстане и Японии предлагают лишь титановую губку и слитки, но не прокат (полуфабрикат из сплавов на основе титана. — Прим. ред.), американцы и китайцы тоже не в состоянии полностью удовлетворить потребности европейского авиастроения, так как должны выполнять контракты с Boeing, Bombardier и другими", — объясняет Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Эмбарго на российский титан ударит и по производителям самолетов, и по их ключевым поставщикам, в частности, испанской Aernnova Aerospace, сотрудничающей со SpaceX, и изготовителю двигателей Safran, партнеру Airbus. Авиастроители ЕС попросту сорвут заказы, загрузка предприятий упадет, сотрудников придется сокращать.Одни разговорыПо мнению наблюдателей, та же Boeing, сделав громкое политическое заявление, в итоге вернется к российскому титану. Москва же при любом сценарии внакладе не останется."Металл спокойно полежит на складе, это не нефть или газ. К тому же на него большой спрос у ВПК. А в гражданской авиации производство будет сокращаться", — отмечает Дмитрий Адамидов, независимый авиаэксперт.Он считает, что решение американской корпорации на самом деле продиктовано исключительно общеэкономической ситуацией. Заказы на самолеты размещают сильно заранее, а в условиях стагнации и проблем в мировой экономике из-за антироссийских санкций особого спроса не предвидится. Поэтому в Boeing пока действительно обойдутся тем, что есть на складах. Однако Адамидов уверен, что как только обстановка изменится, Boeing по-тихому восстановит сотрудничество с Россией.Российская же титановая индустрия всегда сможет переориентироваться на другие регионы и отрасли — судостроение, атомную энергетику, химическую промышленность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/es-polnostyu-zakryvaet-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-samoletov-iz-rossii-1037823822.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/raschety-za-pokupku-i-arendu-inostrannykh-samoletov-budut-osuschestvlyatsya-v-rublyakh-1038435423.html

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экономика, россия, санкции, авиация, европа