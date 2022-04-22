https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/abkhaziya-okazalas-na-vtorom-meste-po-tsenovoy-dostupnosti-otdykha-v-mae-1038769807.html

Абхазия оказалась на втором месте по ценовой доступности отдыха в мае

Абхазия оказалась на втором месте по ценовой доступности отдыха в мае

Средняя стоимость туров по популярным направлениям на майские праздники увеличилась в годовом сравнении от 15% до 89%. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Туры в Абхазию оказались на втором месте по ценовой доступности на майские праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств "1001 тур".Наименьший годовой прирост средней стоимости оказался у туров на российские курорты – они подорожали на 15,2%.Так, средняя стоимость туров на российские курорты с заездами с 29 апреля по 8 мая составляет 53 тысячи рублей на двоих.Среди внутрироссийских направлений, по данным АТОР, наибольшим спросом на майские праздники пользуются Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Геленджик, Московская область, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Карелия.Средняя стоимость путевок в Египет и Турцию составляет 170 тысяч рублей, в ОАЭ – 230 тысяч рублей, на Мальдивы – 472 тысяч рублей, на Сейшелы – 521 тысяча рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ekspert-predskazal-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-fone-zakrytykh-aeroportov-yuga-rossii-1038619267.html

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