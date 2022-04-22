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Абхазия оказалась на втором месте по ценовой доступности отдыха в мае
Абхазия оказалась на втором месте по ценовой доступности отдыха в мае
Средняя стоимость туров по популярным направлениям на майские праздники увеличилась в годовом сравнении от 15% до 89%. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T13:16+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Туры в Абхазию оказались на втором месте по ценовой доступности на майские праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств "1001 тур".Наименьший годовой прирост средней стоимости оказался у туров на российские курорты – они подорожали на 15,2%.Так, средняя стоимость туров на российские курорты с заездами с 29 апреля по 8 мая составляет 53 тысячи рублей на двоих.Среди внутрироссийских направлений, по данным АТОР, наибольшим спросом на майские праздники пользуются Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Геленджик, Московская область, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Карелия.Средняя стоимость путевок в Египет и Турцию составляет 170 тысяч рублей, в ОАЭ – 230 тысяч рублей, на Мальдивы – 472 тысяч рублей, на Сейшелы – 521 тысяча рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ekspert-predskazal-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-fone-zakrytykh-aeroportov-yuga-rossii-1038619267.html
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отдых в абхазии, абхазия, туристы
Абхазия оказалась на втором месте по ценовой доступности отдыха в мае
13:16 22.04.2022 (обновлено: 13:27 22.04.2022)
Средняя стоимость туров по популярным направлениям на майские праздники увеличилась в годовом сравнении от 15% до 89%.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik
. Туры в Абхазию оказались на втором месте по ценовой доступности на майские праздники, сообщает
Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные федеральной сети турагентств "1001 тур".
В среднем майские туры в республику стоят 64 тысячи рублей на двоих. При этом цены на туры в Абхазию в годовом сравнении возросли в среднем на 33,3%.
Наименьший годовой прирост средней стоимости оказался у туров на российские курорты – они подорожали на 15,2%.
Так, средняя стоимость туров на российские курорты с заездами с 29 апреля по 8 мая составляет 53 тысячи рублей на двоих.
Среди внутрироссийских направлений, по данным АТОР, наибольшим спросом на майские праздники пользуются Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Геленджик, Московская область, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Карелия.
По данным "1001 тур", больше всего увеличилась средняя стоимость туров на майские праздники в Египет – на 88,9% за год, ОАЭ – на 53,3% и на Сейшелы – на 40,8%.
Средняя стоимость путевок в Египет и Турцию составляет 170 тысяч рублей, в ОАЭ – 230 тысяч рублей, на Мальдивы – 472 тысяч рублей, на Сейшелы – 521 тысяча рублей.