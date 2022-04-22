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Два кандидата на повторных парламентских выборах зарегистрированы по округу №18
Два кандидата на повторных парламентских выборах зарегистрированы по округу №18
Повторные выборы по округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут 14 мая. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T15:59+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. ЦИК зарегистрировал кандидатов на повторных выборах в Парламент Абхазии по избирательному округу №18 – Леонида Лакербая и Беслана Таркил, об этом сообщает Центризбирком. Центризбирком принял решение о регистрации кандидатов на основании представленных ими документов. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов для участия в повторных выборах в Народное Собрание Абхазии по округу №18, Гудаутский городской первый, проходила с 25 марта по 14 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zaregistrirovany-dve-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-po-okrugu-8-1038618655.html
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цик абхазии, выборы в парламент абхазии, парламент абхазии, политика
Два кандидата на повторных парламентских выборах зарегистрированы по округу №18
15:59 22.04.2022 (обновлено: 16:35 22.04.2022)
Повторные выборы по округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут 14 мая.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. ЦИК зарегистрировал кандидатов на повторных выборах в Парламент Абхазии по избирательному округу №18 – Леонида Лакербая и Беслана Таркил, об этом сообщает Центризбирком.
Инициативная группа выдвинула Леонида Лакербая в качестве кандидата в депутаты 29 марта. Беслан Таркил был выдвинут кандидатом от инициативной группы 30 марта.
Центризбирком принял решение о регистрации кандидатов на основании представленных ими документов.
Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов для участия в повторных выборах в Народное Собрание Абхазии по округу №18, Гудаутский городской первый, проходила с 25 марта по 14 апреля.