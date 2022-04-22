https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/dva-kandidata-na-povtornykh-parlamentskikh-vyborakh-zaregistrirovany-po-okrugu-18-1038775903.html

Два кандидата на повторных парламентских выборах зарегистрированы по округу №18

Два кандидата на повторных парламентских выборах зарегистрированы по округу №18

Повторные выборы по округу №18 (Гудаутский городской первый) пройдут 14 мая. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T15:59+0300

2022-04-22T15:59+0300

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. ЦИК зарегистрировал кандидатов на повторных выборах в Парламент Абхазии по избирательному округу №18 – Леонида Лакербая и Беслана Таркил, об этом сообщает Центризбирком. Центризбирком принял решение о регистрации кандидатов на основании представленных ими документов. Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов для участия в повторных выборах в Народное Собрание Абхазии по округу №18, Гудаутский городской первый, проходила с 25 марта по 14 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zaregistrirovany-dve-initsiativnye-gruppy-po-vydvizheniyu-kandidatov-v-deputaty-po-okrugu-8-1038618655.html

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цик абхазии, выборы в парламент абхазии, парламент абхазии, политика