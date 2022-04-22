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Госкапелла Москвы выступит в Сухуме в честь 77-летия Победы
Госкапелла Москвы выступит в Сухуме в честь 77-летия Победы
Концерт состоится в рамках сотрудничества Министерства культуры Абхазии и Департамента культуры города Москвы. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T11:50+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Торжественный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 6 мая в Абхазской госфилармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта. В программе концерта прозвучат великие творения западно-европейской музыки, произведения советских и абхазских композиторов, а также песни военных лет.В мае прошлого года в Сухуме также проходил совместный концерт Московской капеллы и Государственного камерного оркестра Абхазии, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.Руководителю Московской госкапеллы Анатолию Судакову указом президента было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/kontserty-i-sportivnye-meropriyatiya-kak-sukhum-budet-otmechat-den-pobedy-1038754943.html
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Госкапелла Москвы выступит в Сухуме в честь 77-летия Победы
Концерт состоится в рамках сотрудничества Министерства культуры Абхазии и Департамента культуры города Москвы.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Торжественный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 6 мая в Абхазской госфилармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
В концерте примут участие Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, Государственный камерный оркестр Абхазии и Государственная хоровая капелла республики.
В программе концерта прозвучат великие творения западно-европейской музыки, произведения советских и абхазских композиторов, а также песни военных лет.
В мае прошлого года в Сухуме также проходил совместный концерт
Московской капеллы и Государственного камерного оркестра Абхазии, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Руководителю Московской госкапеллы Анатолию Судакову указом президента было присвоено
почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия".