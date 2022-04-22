https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/ischenko-rossii-khotyat-ustroit-afganistan-na-ukraine-1038778369.html
Ищенко: России хотят устроить Афганистан на Украине
Ищенко: России хотят устроить Афганистан на Украине
Во время военной спецоперации западные страны оказывают Украине не только гуманитарную, но и военную помощь в виде поставок вооружений и боеприпасов, а также... 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T18:09+0300
2022-04-22T18:09+0300
2022-04-22T18:09+0300
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Политолог Ростислав Ищенко в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил, что западные страны во главе с США хотят "устроить Афганистан" на Украине - втянуть Россию в бесконечную войну, чтобы заставить ее пойти на компромиссный мир и отказаться от большинства требований, которые она выдвигала еще до спецоперации.Ищенко процитировал слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина должна выиграть эту войну на поле боя, и пояснил, что у западных стран не осталось много времени - они надеялись сломать Россию до того, как сломаются их экономики, и теперь у них нет другого выбора, кроме как идти до конца, наращивая объем военной помощи Украине.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео
Ищенко: России хотят устроить Афганистан на Украине
Во время военной спецоперации западные страны оказывают Украине не только гуманитарную, но и военную помощь в виде поставок вооружений и боеприпасов, а также предоставления иностранным наемникам возможности попасть в зону боевых действий.
Политолог Ростислав Ищенко в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил, что западные страны во главе с США хотят "устроить Афганистан" на Украине - втянуть Россию в бесконечную войну, чтобы заставить ее пойти на компромиссный мир и отказаться от большинства требований, которые она выдвигала еще до спецоперации.
Ищенко процитировал слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля
о том, что Украина должна выиграть эту войну на поле боя, и пояснил, что у западных стран не осталось много времени - они надеялись сломать Россию до того, как сломаются их экономики, и теперь у них нет другого выбора, кроме как идти до конца, наращивая объем военной помощи Украине.