https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/ischenko-rossii-khotyat-ustroit-afganistan-na-ukraine-1038778369.html

Ищенко: России хотят устроить Афганистан на Украине

Ищенко: России хотят устроить Афганистан на Украине

Во время военной спецоперации западные страны оказывают Украине не только гуманитарную, но и военную помощь в виде поставок вооружений и боеприпасов, а также... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T18:09+0300

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Политолог Ростислав Ищенко в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил, что западные страны во главе с США хотят "устроить Афганистан" на Украине - втянуть Россию в бесконечную войну, чтобы заставить ее пойти на компромиссный мир и отказаться от большинства требований, которые она выдвигала еще до спецоперации.Ищенко процитировал слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина должна выиграть эту войну на поле боя, и пояснил, что у западных стран не осталось много времени - они надеялись сломать Россию до того, как сломаются их экономики, и теперь у них нет другого выбора, кроме как идти до конца, наращивая объем военной помощи Украине.

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2022

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