https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/glava-evrodiplomatii-pozhelal-ukraine-vyigrat-voynu-na-pole-boya-1038572530.html
Глава Евродипломатии пожелал Украине выиграть войну на поле боя
Глава Евродипломатии пожелал Украине выиграть войну на поле боя
Россия не раз заявляла, что непосредственное участие западных стран в текущих событиях и снабжение Украины оружием и боеприпасами провоцирует дальнейшее... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T17:55+0300
2022-04-09T17:55+0300
2022-04-09T17:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
ес
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038049515_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_53b60e22d31bb5a3b7da19317eec9217.jpg
СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал в Twitter о том, что война будет выиграна на поле боя, а не дипломатическим путем. По словам Борреля, удар по мирным жителям в Краматорске, в котором Киев и западные страны обвиняют Россию, только повысит готовность Европейского Союза оказывать помощь Украине."Мы должны продолжать увеличивать давление на Россию. Мы уже ввели массивные санкции, но нужно сделать еще больше в энергетическом секторе, в том числе в том, что касается нефти", - написал Боррель. В ответ на заявления Борреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз из экономической организации превратился в "отдел экономических сношений НАТО".Россия в свою очередь отрицает причастность к гибели мирных жителей в Краматорске, указывая, что удар был нанесен ракетой "Точка-У", которая не применяется российскими войсками. По заявлению Министерства иностранных дел страны, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP.Россия не раз призывала международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки Киеву вооружений и побудить его к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/okolo-30-chelovek-pogibli-v-rezultate-udara-vsu-tochkoy-u-po-kramatorsku-1038554515.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/antonov-deystviya-zapada-grozyat-privesti-k-pryamoy-voennoy-konfrontatsii-rf-i-ssha-1038565288.html
европа
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0b/1038049515_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_fa5e2521df3a50420f0dc1f8905b0324.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, ес, европа, украина
Глава Евродипломатии пожелал Украине выиграть войну на поле боя
Россия не раз заявляла, что непосредственное участие западных стран в текущих событиях и снабжение Украины оружием и боеприпасами провоцирует дальнейшее кровопролитие и может привести к прямой конфронтации России и США.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал
в Twitter о том, что война будет выиграна на поле боя, а не дипломатическим путем.
"Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 миллионов евро уже выделены Европейским фондом мира (EPF - European Peace Facility, прим. ред). Оружие будет поставлено с учетом нужд Украины", - написал Боррель.
По словам Борреля, удар по мирным жителям в Краматорске, в котором Киев и западные страны обвиняют Россию, только повысит готовность Европейского Союза оказывать помощь Украине.
"Мы должны продолжать увеличивать давление на Россию. Мы уже ввели массивные санкции, но нужно сделать еще больше в энергетическом секторе, в том числе в том, что касается нефти", - написал Боррель.
В ответ на заявления Борреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила
, что Европейский союз из экономической организации превратился в "отдел экономических сношений НАТО".
Россия в свою очередь отрицает причастность к гибели мирных жителей в Краматорске, указывая, что удар был нанесен ракетой "Точка-У", которая не применяется российскими войсками.
По заявлению
Министерства иностранных дел страны, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP.
Россия не раз призывала международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки Киеву вооружений и побудить его к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.