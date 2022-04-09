https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/glava-evrodiplomatii-pozhelal-ukraine-vyigrat-voynu-na-pole-boya-1038572530.html

Глава Евродипломатии пожелал Украине выиграть войну на поле боя

Глава Евродипломатии пожелал Украине выиграть войну на поле боя

Россия не раз заявляла, что непосредственное участие западных стран в текущих событиях и снабжение Украины оружием и боеприпасами провоцирует дальнейшее... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T17:55+0300

2022-04-09T17:55+0300

2022-04-09T17:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским написал в Twitter о том, что война будет выиграна на поле боя, а не дипломатическим путем. По словам Борреля, удар по мирным жителям в Краматорске, в котором Киев и западные страны обвиняют Россию, только повысит готовность Европейского Союза оказывать помощь Украине."Мы должны продолжать увеличивать давление на Россию. Мы уже ввели массивные санкции, но нужно сделать еще больше в энергетическом секторе, в том числе в том, что касается нефти", - написал Боррель. В ответ на заявления Борреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз из экономической организации превратился в "отдел экономических сношений НАТО".Россия в свою очередь отрицает причастность к гибели мирных жителей в Краматорске, указывая, что удар был нанесен ракетой "Точка-У", которая не применяется российскими войсками. По заявлению Министерства иностранных дел страны, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP.Россия не раз призывала международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки Киеву вооружений и побудить его к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/antonov-deystviya-zapada-grozyat-privesti-k-pryamoy-voennoy-konfrontatsii-rf-i-ssha-1038565288.html

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