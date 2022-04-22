https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/izvestiya-rosaviatsiya-rekomendovala-aviakompaniyam-podgotovitsya-k-otklyucheniyu-gps-1038765983.html

"Известия": Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

"Известия": Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к отключению GPS

Речь идет о возможном отключении и "глушении" сигналов GPS при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, восточнее Финляндии и... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T09:45+0300

2022-04-22T09:45+0300

2022-04-22T09:45+0300

росавиация

санкции

самолет

россия

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению навигационной системы GPS, пишет газета "Известия"."Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS", - пишет издания.Соответствующее письмо глава ведомства Дмитрий Ядров направил гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков."Госкорпорации по ОрВД" поручено оказывать содействие экипажам самолетов в случае отключения GPS, а пилотам следует немедленно сообщать диспетчерам об аномалиях в работе навигационной системы. Авиакомпании со своей стороны должны подготовить летный состав к такой угрозе.При отключении GPS пилоты должны быть способны контролировать положение самолетов при помощи традиционных навигационных средств, отмечается в статье.Ранее сообщалось, что в США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационных системы GPS. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, что отключить Россию от навигационной системы технически очень сложно, при этом национальная система ГЛОНАСС обеспечит глобальную точность навигационного сигнала.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-25-aprelya-1038699244.html

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росавиация, санкции, самолет, россия