https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/genpodryadchik-utochnil-sroki-nachala-ekspluatatsii-musornogo-poligona-v-katsikyte-1038733009.html
Генподрядчик уточнил сроки начала эксплуатации мусорного полигона в Кацикыте
Генподрядчик уточнил сроки начала эксплуатации мусорного полигона в Кацикыте
Строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района началось в ноябре 2021 года. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T09:45+0300
2022-04-20T09:45+0300
2022-04-20T10:17+0300
в абхазии
гулрыпшский район
мусор
отходы
мусорный полигон
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038717173_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4cf34578c80c0b1f37019b96ad47c998.jpg
УХУМ, 20 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт планируется завершить к декабрю 2022 года, рассказал в интервью Sputnik генеральный директор подрядной организации ООО "Рес" Константин Харебов."Земляные работы были закончены уже к Новому году, сейчас проводится подсыпка щебня, устройство подушки, далее будет гидроизоляционный слой из бентонитовых матов. Бентонитовые маты служат для того, чтобы фильтрат от мусорных отходов не попадал в грунтовые воды, и чтобы грунтовые воды не подмывали то, что будет хорониться в котле", – объяснил он.Площадь мусорного котлована составляет 2,4 гектара. На территории также будут построены 12 сортировочных линий.По словам директора подрядной организации, строительство самого котлована осуществлено на 30%, рабочие укладываются в срок, однако зачастую мешают погодные условия. К строительству сортировочных линий планируется приступить летом.По словам Харебова, сложно предугадать в течение какого времени заполнится котлован, это зависит от количества мусора, который будут свозить из Сухума и Гулрыпшского района. Ранее Харебов рассказывал, что мусорный котлован рассчитан на пять лет, после того как он заполнится, будет открыт новый. Всего для строительства полигона государством выделено 36 гектаров.Мусоросвалка раньше функционировала в самом Сухуме. Но в апреле 2019 года жители столичного микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт.До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. Прошлым летом в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/zona-musora-kak-ustroeny-poligony-tbo-v-abkhazii-1036344659.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/13/1038717173_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8a68d275eea080bf6a9f3108b3070624.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гулрыпшский район, мусор, отходы, мусорный полигон, новости
Генподрядчик уточнил сроки начала эксплуатации мусорного полигона в Кацикыте
09:45 20.04.2022 (обновлено: 10:17 20.04.2022)
Строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района началось в ноябре 2021 года.
УХУМ, 20 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт планируется завершить к декабрю 2022 года, рассказал в интервью Sputnik генеральный директор подрядной организации ООО "Рес" Константин Харебов.
"Земляные работы были закончены уже к Новому году, сейчас проводится подсыпка щебня, устройство подушки, далее будет гидроизоляционный слой из бентонитовых матов. Бентонитовые маты служат для того, чтобы фильтрат от мусорных отходов не попадал в грунтовые воды, и чтобы грунтовые воды не подмывали то, что будет хорониться в котле", – объяснил он.
Площадь мусорного котлована составляет 2,4 гектара. На территории также будут построены 12 сортировочных линий.
"После того как мусор привозят, он поступает на линию. Из линии извлекается то, что отправляется на переработку, сортируется, прессуется и складируется отдельно. В котловане же будет храниться бытовой и строительный мусор. Он будет измельчаться бульдозером и разравниваться, затем прессоваться катком, просыпаться изоляционным слоем", – сказал Харебов.
По словам директора подрядной организации, строительство самого котлована осуществлено на 30%, рабочие укладываются в срок, однако зачастую мешают погодные условия. К строительству сортировочных линий планируется приступить летом.
По словам Харебова, сложно предугадать в течение какого времени заполнится котлован, это зависит от количества мусора, который будут свозить из Сухума и Гулрыпшского района. Ранее Харебов рассказывал
, что мусорный котлован рассчитан на пять лет, после того как он заполнится, будет открыт новый. Всего для строительства полигона государством выделено 36 гектаров.
Мусоросвалка раньше функционировала в самом Сухуме. Но в апреле 2019 года жители столичного микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт.
До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. Прошлым летом в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.