https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/genpodryadchik-utochnil-sroki-nachala-ekspluatatsii-musornogo-poligona-v-katsikyte-1038733009.html

Генподрядчик уточнил сроки начала эксплуатации мусорного полигона в Кацикыте

Генподрядчик уточнил сроки начала эксплуатации мусорного полигона в Кацикыте

Строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района началось в ноябре 2021 года. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T09:45+0300

2022-04-20T09:45+0300

2022-04-20T10:17+0300

в абхазии

гулрыпшский район

мусор

отходы

мусорный полигон

новости

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УХУМ, 20 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Строительство мусорного полигона в селе Кацикыт планируется завершить к декабрю 2022 года, рассказал в интервью Sputnik генеральный директор подрядной организации ООО "Рес" Константин Харебов."Земляные работы были закончены уже к Новому году, сейчас проводится подсыпка щебня, устройство подушки, далее будет гидроизоляционный слой из бентонитовых матов. Бентонитовые маты служат для того, чтобы фильтрат от мусорных отходов не попадал в грунтовые воды, и чтобы грунтовые воды не подмывали то, что будет хорониться в котле", – объяснил он.Площадь мусорного котлована составляет 2,4 гектара. На территории также будут построены 12 сортировочных линий.По словам директора подрядной организации, строительство самого котлована осуществлено на 30%, рабочие укладываются в срок, однако зачастую мешают погодные условия. К строительству сортировочных линий планируется приступить летом.По словам Харебова, сложно предугадать в течение какого времени заполнится котлован, это зависит от количества мусора, который будут свозить из Сухума и Гулрыпшского района. Ранее Харебов рассказывал, что мусорный котлован рассчитан на пять лет, после того как он заполнится, будет открыт новый. Всего для строительства полигона государством выделено 36 гектаров.Мусоросвалка раньше функционировала в самом Сухуме. Но в апреле 2019 года жители столичного микрорайона Маяк провели бессрочную акцию протеста с требованием закрыть близлежащую к ним свалку. Митингующие перекрыли въезд на полигон. В результате правительство Абхазии выделило 36 гектаров земли для создания полигона бытовых отходов в селе Кацикыт.До открытия полигона в Гулрыпшском районе было решено вывозить столичные бытовые отходы в Галский район. Прошлым летом в интервью Sputnik заместитель главы администрации Галского района Нарсоу Джопуа рассказал, что мусорная свалка в селе Щащикуара сможет принимать мусор из Сухума только до конца 2021 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211115/zona-musora-kak-ustroeny-poligony-tbo-v-abkhazii-1036344659.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html

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гулрыпшский район, мусор, отходы, мусорный полигон, новости