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МИД России: Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали"
МИД России: Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали"
По заявлению украинской стороны, на территории металлургического завода "Азовсталь" укрываются не только боевики, но и мирные жители. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Западные страны во главе с США не заинтересованы в эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой в эфире телеканала "Россия 24".Дипломат также заявила, что Соединенным Штатам мир на Украине не нужен.Ранее Министерство обороны России заявило о том, что готово обеспечить эвакуацию всех желающих мирных жителей из районов Мариуполя, расположенных рядом с "Азовсталью", как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную Киеву.Кроме того, на территории завода "Азовсталь" по-прежнему находится до двух тысяч боевиков украинского националистического полка "Азов" (против бойцов этого полка в России расследуется уголовное дело - прим. ред). Российская сторона обещала каждому из боевиков и иностранных наемников, сложивших оружие, сохранение жизни и достойное обращение, но киевский режим запрещает им сдаваться в плен.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/putin-obsudil-s-predsedatelem-evrosoveta-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1038776458.html
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мария захарова, мид рф, новости, украина, россия, сша

МИД России: Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали"

18:37 22.04.2022 (обновлено: 18:38 22.04.2022)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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По заявлению украинской стороны, на территории металлургического завода "Азовсталь" укрываются не только боевики, но и мирные жители.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Западные страны во главе с США не заинтересованы в эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой в эфире телеканала "Россия 24".

"Судьба людей, которые находятся на "Азовстали" в Мариуполе, госдепартамент если и волнует, то только с одной точки зрения - сделать так, чтобы эти люди там остались, а не воспользовались возможностями, которые были предоставлены Минобороны РФ, вооруженными силами нашей страны для того, чтобы они эту территорию покинули. Все делается западным миром для того, чтобы ситуация только эскалировалась дальше, но не получила шанс на успокоение", - сказала Захарова.

Дипломат также заявила, что Соединенным Штатам мир на Украине не нужен.
Ранее Министерство обороны России заявило о том, что готово обеспечить эвакуацию всех желающих мирных жителей из районов Мариуполя, расположенных рядом с "Азовсталью", как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную Киеву.
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Кроме того, на территории завода "Азовсталь" по-прежнему находится до двух тысяч боевиков украинского националистического полка "Азов" (против бойцов этого полка в России расследуется уголовное дело - прим. ред). Российская сторона обещала каждому из боевиков и иностранных наемников, сложивших оружие, сохранение жизни и достойное обращение, но киевский режим запрещает им сдаваться в плен.
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