https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mid-rossii-zapad-ne-zainteresovan-v-evakuatsii-lyudey-s-azovstali-1038778971.html

МИД России: Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали"

МИД России: Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали"

По заявлению украинской стороны, на территории металлургического завода "Азовсталь" укрываются не только боевики, но и мирные жители. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T18:37+0300

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Западные страны во главе с США не заинтересованы в эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой в эфире телеканала "Россия 24".Дипломат также заявила, что Соединенным Штатам мир на Украине не нужен.Ранее Министерство обороны России заявило о том, что готово обеспечить эвакуацию всех желающих мирных жителей из районов Мариуполя, расположенных рядом с "Азовсталью", как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную Киеву.Кроме того, на территории завода "Азовсталь" по-прежнему находится до двух тысяч боевиков украинского националистического полка "Азов" (против бойцов этого полка в России расследуется уголовное дело - прим. ред). Российская сторона обещала каждому из боевиков и иностранных наемников, сложивших оружие, сохранение жизни и достойное обращение, но киевский режим запрещает им сдаваться в плен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/putin-obsudil-s-predsedatelem-evrosoveta-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1038776458.html

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мария захарова, мид рф, новости, украина, россия, сша