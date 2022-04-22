https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/putin-obsudil-s-predsedatelem-evrosoveta-spetsoperatsiyu-na-ukraine-1038776458.html

Путин обсудил с председателем Евросовета спецоперацию на Украине

Путин обсудил с председателем Евросовета спецоперацию на Украине

Помимо вопроса Украины, политики обсудили шаги по реализации трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России по обеспечению стабильности и... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T17:00+0300

2022-04-22T17:00+0300

2022-04-22T17:10+0300

россия

владимир путин

украина

европейский совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/16/1038775876_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_6b1c5067433dd77fa9849bb5b30ab3c0.jpg

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, во время которых стороны обсудили ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.В ходе беседы глава государства, в том числе сообщил о приказе отмены штурма завода "Азовсталь", на территории которого укрывается до двух тысяч националистов, и подчеркнул, что всем сложившим оружие украинским военным, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам Россия гарантирует сохранение жизни, достойное обращение и оказание медицинской помощи. Президент также добавил, что киевский режим запрещает бойцам "Азова" (националистический полк, против бойцов которого в России расследуется уголовное дело - прим. ред) принимать условия российской стороны. Владимир Путин рассказал и о других мерах по защите мирных жителей районов, в которых идут боевые действия – о гуманитарных коридорах, режиме тишины, эвакуации. Президент обратил внимание Мишеля на заявление представителей ЕС о необходимости разрешения ситуации на Украине военным путем, и на игнорирование преступлений украинских силовиков, и добавил, что Брюссель мог бы повлиять на Киев в этом отношении.Также Путин указал на проявления откровенной русофобии в большинстве европейских стран и международных организациях, в том числе в культурной и спортивной сферах.Председатель Евросовета предложил прямую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на что Путин ответил, что встреча будет зависеть от конкретных результатов ведущихся переговоров, на которых украинская сторона проявляет непоследовательность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiya-predlozhila-boevikam-azova-v-mariupole-slozhit-oruzhie-1038690095.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/volodin-soglashayas-na-peregovory-zelenskiy-khochet-vyigrat-vremya-1038689830.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, владимир путин, украина, европейский совет