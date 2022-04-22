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Минобороны назвало заявление госдепа США о контроле неонацистами Мариуполя фейком
Минобороны назвало заявление госдепа США о контроле неонацистами Мариуполя фейком
Жители в Мариуполе и других городах Украины, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией, заявили в Минобороны. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T20:05+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Заявление госдепартамента США о якобы сохранении неонацистами контроля над Мариуполем - фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне, сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов.Кроме того, по его словам в город доставляется гуманитарная помощь, власти Донецкой Народной Республики организуют расчистку улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники.Все остатки украинских нацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината "Азовсталь", добавил Конашенков."Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", - отметил генерал.Сама же Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mid-rossii-zapad-ne-zainteresovan-v-evakuatsii-lyudey-s-azovstali-1038778971.html
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Минобороны назвало заявление госдепа США о контроле неонацистами Мариуполя фейком
20:05 22.04.2022 (обновлено: 20:13 22.04.2022)
Жители в Мариуполе и других городах Украины, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией, заявили в Минобороны.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Заявление госдепартамента США о якобы сохранении неонацистами контроля над Мариуполем - фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне, сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов.
Кроме того, по его словам в город доставляется гуманитарная помощь, власти Донецкой Народной Республики организуют расчистку улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники.
"В этой связи натужные попытки спикера госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне. Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных", - подчеркнул Конашенков.
Все остатки украинских нацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината "Азовсталь", добавил Конашенков.
"Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", - отметил генерал.
Конешенков подчеркнул, что до нацистов ежедневно доносится информация о порядке выхода гражданских лиц, если они есть на территории "Азовстали", для последующей эвакуации.
Сама же Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.