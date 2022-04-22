https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/minoborony-nazvalo-zayavlenie-gosdepa-ssha-o-kontrole-neonatsistami-mariupolya-feykom-1038780619.html

Минобороны назвало заявление госдепа США о контроле неонацистами Мариуполя фейком

Минобороны назвало заявление госдепа США о контроле неонацистами Мариуполя фейком

Жители в Мариуполе и других городах Украины, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией, заявили в Минобороны. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. Заявление госдепартамента США о якобы сохранении неонацистами контроля над Мариуполем - фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне, сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он отметил, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов.Кроме того, по его словам в город доставляется гуманитарная помощь, власти Донецкой Народной Республики организуют расчистку улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники.Все остатки украинских нацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело) вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината "Азовсталь", добавил Конашенков."Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", - отметил генерал.Сама же Украина, ее жители в Мариуполе и других городах, интересуют Вашингтон только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", как с подачи госдепа повторяют и все его сателлиты, резюмировал генерал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mid-rossii-zapad-ne-zainteresovan-v-evakuatsii-lyudey-s-azovstali-1038778971.html

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