https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/mvd-abkhazii-ustanovilo-lichnost-muzhchiny-yakoby-pytavshegosya-uvesti-shkolnikov-v-bzybi-1038765721.html
МВД Абхазии установило личность мужчины, якобы пытавшегося увести школьников в Бзыби
МВД Абхазии установило личность мужчины, якобы пытавшегося увести школьников в Бзыби
В соцсетях были распространены анонимные сообщения о неизвестном мужчине, якобы пытавшемся увести школьников в поселке Бзыбь. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T08:45+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Сотрудники УВД по Гагрскому району провели проверку анонимно распространяемой информации о неизвестном мужчине, якобы представляющем опасность для детей, и установили его личность, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.Было установлено, что 18 апреля он, действительно, находился в поселке Бзыбь, где не проживал и ранее не был замечен, его поведение было в некоторой степени странным.Сотрудники милиции побеседовали с мужчиной, а также провели опрос жителей улицы Лакоба поселка Бзыбь. Во вторник, 19 апреля, в мессенджерах и соцсетях распространялись сообщения о появлении психически неуравновешенного человека с маниакальными наклонностями в Гагрском районе. МВД не подтвердило эту информацию и обратилось к населению с просьбой не распространять анонимные сообщения провокационного характера.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/mvd-prizvalo-ne-rasprostranyat-anonimnye-soobscheniya-provokatsionnogo-tolka-1038739640.html
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МВД Абхазии установило личность мужчины, якобы пытавшегося увести школьников в Бзыби
08:45 22.04.2022 (обновлено: 09:52 22.04.2022)
В соцсетях были распространены анонимные сообщения о неизвестном мужчине, якобы пытавшемся увести школьников в поселке Бзыбь.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik.
Сотрудники УВД по Гагрскому району провели проверку анонимно распространяемой информации о неизвестном мужчине, якобы представляющем опасность для детей, и установили его личность, об этом сообщается на сайте
МВД Абхазии.
Им оказался житель Гулрыпшского района 1991 года рождения, состоящий на амбулаторном учете в специализированной психиатрической клинике Минздрава.
Было установлено, что 18 апреля он, действительно, находился в поселке Бзыбь, где не проживал и ранее не был замечен, его поведение было в некоторой степени странным.
Сотрудники милиции побеседовали с мужчиной, а также провели опрос жителей улицы Лакоба поселка Бзыбь.
По словам и.о. начальника отдела дознания УВД по Гагрскому району Александра Кокоскерия, было установлено, что "мужчина не совершал противоправных действий, тем более в отношении малолетних, социально адаптирован и доброжелателен".
Во вторник, 19 апреля, в мессенджерах и соцсетях распространялись сообщения о появлении психически неуравновешенного человека с маниакальными наклонностями в Гагрском районе. МВД не подтвердило эту информацию и обратилось к населению с просьбой не распространять анонимные сообщения провокационного характера.