https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/bolee-tysyachi-obektov-vsu-unichtozhili-za-noch-raketnye-voyska-rossii-1038768845.html

Более тысячи объектов ВСУ уничтожили за ночь ракетные войска России

Более тысячи объектов ВСУ уничтожили за ночь ракетные войска России

Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, в рамках задач по демилитаризации и денацификации страны российские войска уничтожают военную... 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T11:03+0300

2022-04-22T11:03+0300

2022-04-22T11:45+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/16/1038768760_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_4bf2e1a5c25c7eeaf0394309bff13322.jpg

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия в ночь с 21 на 22 апреля поразили 1285 целей, сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, за ночь российскими ракетами большой дальности "Калибр" была уничтожена группа личного состава противника вместе с вооружением и техникой, а высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили зенитный комплекс С-300, сбили в воздухе беспилотник и нанесли поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и военной техники в районе Александровки.Ведомство также сообщило, что украинская ракета "Точка-У" была сбита в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3".Что до авиации, то, по данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация поразила 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.Также средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в ДНР, а также Александровка и Токарево в Херсонской области.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, действия российской армии на востоке Украины направлены на полное освобождение Донецкой и Луганской республик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-chto-proiskhodit-seychas-1038766149.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, министерство обороны рф, новости