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Более тысячи объектов ВСУ уничтожили за ночь ракетные войска России
Более тысячи объектов ВСУ уничтожили за ночь ракетные войска России
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, в рамках задач по демилитаризации и денацификации страны российские войска уничтожают военную... 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T11:03+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Российские ракетные войска и артиллерия в ночь с 21 на 22 апреля поразили 1285 целей, сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, за ночь российскими ракетами большой дальности "Калибр" была уничтожена группа личного состава противника вместе с вооружением и техникой, а высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили зенитный комплекс С-300, сбили в воздухе беспилотник и нанесли поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и военной техники в районе Александровки.Ведомство также сообщило, что украинская ракета "Точка-У" была сбита в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3".Что до авиации, то, по данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация поразила 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.Также средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в ДНР, а также Александровка и Токарево в Херсонской области.Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, действия российской армии на востоке Украины направлены на полное освобождение Донецкой и Луганской республик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-chto-proiskhodit-seychas-1038766149.html
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Более тысячи объектов ВСУ уничтожили за ночь ракетные войска России
11:03 22.04.2022 (обновлено: 11:45 22.04.2022)
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, в рамках задач по демилитаризации и денацификации страны российские войска уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik.
Российские ракетные войска и артиллерия в ночь с 21 на 22 апреля поразили 1285 целей, сообщает
Министерство обороны России.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач. Уничтожены: девять складов горючего, 37 пунктов управления. Нанесено поражение 1221-му опорному пункту, местам скопления живой силы и военной техники противника", – говорится в сообщении.
Помимо этого, за ночь российскими ракетами большой дальности "Калибр" была уничтожена группа личного состава противника вместе с вооружением и техникой, а высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили зенитный комплекс С-300, сбили в воздухе беспилотник и нанесли поражение командному пункту и району сосредоточения живой силы и военной техники в районе Александровки.
Ведомство также сообщило, что украинская ракета "Точка-У" была сбита в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3".
Что до авиации, то, по данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация поразила 58 военных объектов Украины, в том числе четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Также средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Старомайорское, Ясиноватая, Старомихайловка и Калиновка в ДНР, а также Александровка и Токарево в Херсонской области.
Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова
, действия российской армии на востоке Украины направлены на полное освобождение Донецкой и Луганской республик.