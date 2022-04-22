https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/novykh-sluchaev-covid-19-v-abkhazii-ne-zafiksirovano--1038780965.html
Новых случаев COVID-19 в Абхазии не зафиксировано
Новых случаев COVID-19 в Абхазии не зафиксировано
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53604 человека. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T22:01+0300
2022-04-22T22:01+0300
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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. В Абхазии не зарегистрировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Отмечается, что всего было протестировано 60 человек. На стационарном лечении по всей республике находятся два человека - в Гудаутской ЦРБ.В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ пациентов нет . Всего с начала пандемии зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человека.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/otyrba-o-spade-pandemii-dlya-abkhazskikh-vrachey-moment-otdykha-pustoty-i-radosti-1038748416.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Новых случаев COVID-19 в Абхазии не зафиксировано
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53604 человека.
СУХУМ, 22 апр - Sputnik. В Абхазии не зарегистрировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Отмечается, что всего было протестировано 60 человек.
На стационарном лечении по всей республике находятся два человека - в Гудаутской ЦРБ.
В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ пациентов нет .
Всего с начала пандемии зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человека.