https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/novykh-sluchaev-covid-19-v-abkhazii-ne-zafiksirovano--1038780965.html

Новых случаев COVID-19 в Абхазии не зафиксировано

Новых случаев COVID-19 в Абхазии не зафиксировано

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 53604 человека. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T22:01+0300

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2022-04-22T22:01+0300

в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

абхазия

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СУХУМ, 22 апр - Sputnik. В Абхазии не зарегистрировано ни одного нового случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Отмечается, что всего было протестировано 60 человек. На стационарном лечении по всей республике находятся два человека - в Гудаутской ЦРБ.В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской, Очамчырской и Ткуарчалской ЦРБ пациентов нет . Всего с начала пандемии зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52914 человека.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/otyrba-o-spade-pandemii-dlya-abkhazskikh-vrachey-moment-otdykha-pustoty-i-radosti-1038748416.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия