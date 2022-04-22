https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/podacha-vody-v-gagre-vosstanovlena-1038771518.html

Подача воды в Гагре восстановлена

Подача воды в Гагре восстановлена

Подача питьевой воды была прекращена в Гагре из-за аварии на высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2". 22.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Подача воды в Гагре восстановлена, сообщили корреспонденту Sputnik жители центральной части города.Гагрский "Водоканал" планировал восстановить водоснабжение к вечеру 21 апреля. Но так как вышедший из строя кабель проложен под землей, это усложнило устранение аварии, специалисты с утра 22 апреля вели работы по восстановлению водоснабжения.Получить комментарий от местного "Водоканала" о деталях проделанной работы к моменту публикации новости не удалось.

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