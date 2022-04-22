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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 апреля

На выходных погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять как область повышенного, так и область пониженного атмосферного давления. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T17:21+0300

2022-04-22T17:21+0300

2022-04-22T17:21+0300

в абхазии

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В пасхальные выходные, 23 и 24 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости