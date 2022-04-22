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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 апреля
На выходных погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять как область повышенного, так и область пониженного атмосферного давления. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T17:21+0300
2022-04-22T17:21+0300
2022-04-22T17:21+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В пасхальные выходные, 23 и 24 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 23 и 24 апреля
На выходных погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять как область повышенного, так и область пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. В пасхальные выходные, 23 и 24 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман с моросью, днем без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.