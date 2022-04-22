https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-chto-proiskhodit-seychas-1038766149.html
Российское наступление в Донбассе: что происходит сейчас
Российское наступление в Донбассе: что происходит сейчас
Основная цель второго этапа спецоперации на Украине — замкнуть кольцо окружения 100-тысячной группировки ВСУ. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T10:45+0300
2022-04-22T10:45+0300
2022-04-22T10:45+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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В видеоинфографике РИА Новости рассказывается по карте Минобороны России, что происходит сейчас в Донбассе.ВС стремятся одновременно создать внешний контур по линии Гуляйполе – Павлоград – Изюм для исключения контрударов с западного направления.Как объяснил военный обозреватель Александр Хроленко, затем последует ликвидация в "котле" наиболее подготовленных и боеспособных частей ВСУ.Сейчас российские военные двигают фронт южнее, ближе к Славянску. Продвижение идет сразу по нескольким направлениям.По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, под контроль сил России перешел город Рубежное.По информации представителей ЛНР, "очень много украинских войск покидают так называемый треугольник — район Рубежное — Северодонецк — Лисичанск".В Запорожской области тоже ведутся активные действия, под контроль российских военных перешел ряд населенных пунктов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/lavrov-na-ukraine-nachinaetsya-sleduyuschaya-faza-spetsoperatsii-1038720158.html
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Российское наступление в Донбассе
Российское наступление в Донбассе
2022-04-22T10:45+0300
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украина, россия, днр, лнр, видео, мультимедиа, инфографика
Российское наступление в Донбассе: что происходит сейчас
Основная цель второго этапа спецоперации на Украине — замкнуть кольцо окружения 100-тысячной группировки ВСУ.
В видеоинфографике РИА Новости
рассказывается по карте Минобороны России, что происходит сейчас в Донбассе.
ВС стремятся одновременно создать внешний контур по линии Гуляйполе – Павлоград – Изюм для исключения контрударов с западного направления.
Как объяснил военный обозреватель Александр Хроленко
, затем последует ликвидация в "котле" наиболее подготовленных и боеспособных частей ВСУ.
Сейчас российские военные двигают фронт южнее, ближе к Славянску. Продвижение идет сразу по нескольким направлениям.
По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, под контроль сил России перешел город Рубежное.
По информации представителей ЛНР, "очень много украинских войск покидают так называемый треугольник — район Рубежное — Северодонецк — Лисичанск".
В Запорожской области тоже ведутся активные действия, под контроль российских военных перешел ряд населенных пунктов.