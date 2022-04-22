https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-chto-proiskhodit-seychas-1038766149.html

Российское наступление в Донбассе: что происходит сейчас

Российское наступление в Донбассе: что происходит сейчас

Основная цель второго этапа спецоперации на Украине — замкнуть кольцо окружения 100-тысячной группировки ВСУ. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

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В видеоинфографике РИА Новости рассказывается по карте Минобороны России, что происходит сейчас в Донбассе.ВС стремятся одновременно создать внешний контур по линии Гуляйполе – Павлоград – Изюм для исключения контрударов с западного направления.Как объяснил военный обозреватель Александр Хроленко, затем последует ликвидация в "котле" наиболее подготовленных и боеспособных частей ВСУ.Сейчас российские военные двигают фронт южнее, ближе к Славянску. Продвижение идет сразу по нескольким направлениям.По данным главы Чечни Рамзана Кадырова, под контроль сил России перешел город Рубежное.По информации представителей ЛНР, "очень много украинских войск покидают так называемый треугольник — район Рубежное — Северодонецк — Лисичанск".В Запорожской области тоже ведутся активные действия, под контроль российских военных перешел ряд населенных пунктов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/lavrov-na-ukraine-nachinaetsya-sleduyuschaya-faza-spetsoperatsii-1038720158.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, россия, днр, лнр, видео, мультимедиа, инфографика