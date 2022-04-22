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https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/sokhranit-i-populyarizirovat-festival-narodnoy-muzyki-rayda-v-sukhume-1038758420.html
Сохранить и популяризировать: фестиваль народной музыки "Райда" в Сухуме
Сохранить и популяризировать: фестиваль народной музыки "Райда" в Сухуме
XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Райда" прошел на сцене Государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
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В фестивале приняли участие вокально-инструментальные ансамбли из всех районов республики. Участникам фестиваля вручили дипломы и награды за сохранение абхазского фольклорного наследия.
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мультимедиа, фото , фото, абхазия, фольклор

Сохранить и популяризировать: фестиваль народной музыки "Райда" в Сухуме

16:10 22.04.2022 (обновлено: 16:47 22.04.2022)
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XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Райда" прошел на сцене Государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме.
В фестивале приняли участие вокально-инструментальные ансамбли из всех районов республики.
Участникам фестиваля вручили дипломы и награды за сохранение абхазского фольклорного наследия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Райда" прошел в Сухуме 21 апреля.

XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии &quot;Райда&quot; прошел в Сухуме 21 апреля. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Райда" прошел в Сухуме 21 апреля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В концерте приняли участие известные абхазские артисты.

В концерте приняли участие известные абхазские артисты. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В концерте приняли участие известные абхазские артисты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего на сцене выступили десять коллективов.

Всего на сцене выступили десять коллективов. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего на сцене выступили десять коллективов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В фестивале принял участие оркестр имени Отара Хунцария. Музыкант Радима Джикирба играет на народном инструменте апхиарце.

В фестивале принял участие оркестр имени Отара Хунцария. Музыкант Радима Джикирба играет на народном инструменте апхиарце. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В фестивале принял участие оркестр имени Отара Хунцария. Музыкант Радима Джикирба играет на народном инструменте апхиарце.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители из зала напевали знакомые мотивы вместе с артистами.

Зрители из зала напевали знакомые мотивы вместе с артистами. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители из зала напевали знакомые мотивы вместе с артистами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники фестиваля не только исполняли народные песни, но и украшали выступление абхазскими танцами.

Участники фестиваля не только исполняли народные песни, но и украшали выступление абхазскими танцами. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники фестиваля не только исполняли народные песни, но и украшали выступление абхазскими танцами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене выступили вокально-инструментальные ансамбли из районов Абхазии.

На сцене выступили вокально-инструментальные ансамбли из районов Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене выступили вокально-инструментальные ансамбли из районов Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники фестиваля исполняли народные песни.

Участники фестиваля исполняли народные песни. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники фестиваля исполняли народные песни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель "Райды" – сохранение фольклорного наследия и популяризация среди молодежи народной песни.

Главная цель &quot;Райды&quot; – сохранение фольклорного наследия и популяризация среди молодежи народной песни. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель "Райды" – сохранение фольклорного наследия и популяризация среди молодежи народной песни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые фестиваль "Райда" состоялся в 2010 году.

Впервые фестиваль &quot;Райда&quot; состоялся в 2010 году. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые фестиваль "Райда" состоялся в 2010 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он объединяет различные вокально-инструментальные ансамбли не только из Абхазии. Так в XI фестивале принял участие адыгский ансамбль "Насып".

Он объединяет различные вокально-инструментальные ансамбли не только из Абхазии. Так в XI фестивале принял участие адыгский ансамбль &quot;Насып&quot;. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он объединяет различные вокально-инструментальные ансамбли не только из Абхазии. Так в XI фестивале принял участие адыгский ансамбль "Насып".

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