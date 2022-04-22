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Сохранить и популяризировать: фестиваль народной музыки "Райда" в Сухуме
Сохранить и популяризировать: фестиваль народной музыки "Райда" в Сухуме
XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Райда" прошел на сцене Государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
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В фестивале приняли участие вокально-инструментальные ансамбли из всех районов республики. Участникам фестиваля вручили дипломы и награды за сохранение абхазского фольклорного наследия.
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мультимедиа, фото , фото, абхазия, фольклор
Сохранить и популяризировать: фестиваль народной музыки "Райда" в Сухуме
16:10 22.04.2022 (обновлено: 16:47 22.04.2022)
XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Райда" прошел на сцене Государственной филармонии имени Раждена Гумба в Сухуме.
В фестивале приняли участие вокально-инструментальные ансамбли из всех районов республики.
Участникам фестиваля вручили дипломы и награды за сохранение абхазского фольклорного наследия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Райда" прошел в Сухуме 21 апреля.
XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Райда" прошел в Сухуме 21 апреля.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В концерте приняли участие известные абхазские артисты.
В концерте приняли участие известные абхазские артисты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего на сцене выступили десять коллективов.
Всего на сцене выступили десять коллективов.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В фестивале принял участие оркестр имени Отара Хунцария. Музыкант Радима Джикирба играет на народном инструменте апхиарце.
В фестивале принял участие оркестр имени Отара Хунцария. Музыкант Радима Джикирба играет на народном инструменте апхиарце.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Зрители из зала напевали знакомые мотивы вместе с артистами.
Зрители из зала напевали знакомые мотивы вместе с артистами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники фестиваля не только исполняли народные песни, но и украшали выступление абхазскими танцами.
Участники фестиваля не только исполняли народные песни, но и украшали выступление абхазскими танцами.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене выступили вокально-инструментальные ансамбли из районов Абхазии.
На сцене выступили вокально-инструментальные ансамбли из районов Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участники фестиваля исполняли народные песни.
Участники фестиваля исполняли народные песни.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Главная цель "Райды" – сохранение фольклорного наследия и популяризация среди молодежи народной песни.
Главная цель "Райды" – сохранение фольклорного наследия и популяризация среди молодежи народной песни.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Впервые фестиваль "Райда" состоялся в 2010 году.
Впервые фестиваль "Райда" состоялся в 2010 году.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он объединяет различные вокально-инструментальные ансамбли не только из Абхазии. Так в XI фестивале принял участие адыгский ансамбль "Насып".
Он объединяет различные вокально-инструментальные ансамбли не только из Абхазии. Так в XI фестивале принял участие адыгский ансамбль "Насып".