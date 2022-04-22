https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/v-rospotrebnadzore-rasskazali-kogda-covid-19-mozhet-ischeznut-1038765869.html

В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 может исчезнуть

В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 может исчезнуть

Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T09:15+0300

2022-04-22T09:15+0300

2022-04-22T09:49+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

в мире

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Маловероятно, что коронавирусная инфекция полностью исчезнет, скорее всего, COVID-19 останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он подчеркнул, что почти все специалисты сходятся во мнение, что коронавирус останется навсегда и будет периодически вызывать новые волны заболеваемости по всему миру.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 53604. Пациенты с коронавирусом остались только В Гудаутской ЦРБ, их там трое.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/otyrba-o-spade-pandemii-dlya-abkhazskikh-vrachey-moment-otdykha-pustoty-i-radosti-1038748416.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, россия