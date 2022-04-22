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В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 может исчезнуть
В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 может исчезнуть
Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T09:15+0300
2022-04-22T09:15+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Маловероятно, что коронавирусная инфекция полностью исчезнет, скорее всего, COVID-19 останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он подчеркнул, что почти все специалисты сходятся во мнение, что коронавирус останется навсегда и будет периодически вызывать новые волны заболеваемости по всему миру.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 53604. Пациенты с коронавирусом остались только В Гудаутской ЦРБ, их там трое.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/otyrba-o-spade-pandemii-dlya-abkhazskikh-vrachey-moment-otdykha-pustoty-i-radosti-1038748416.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, россия
В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 может исчезнуть
09:15 22.04.2022 (обновлено: 09:49 22.04.2022)
Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik.
Маловероятно, что коронавирусная инфекция полностью исчезнет, скорее всего, COVID-19 останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Он подчеркнул, что почти все специалисты сходятся во мнение, что коронавирус останется навсегда и будет периодически вызывать новые волны заболеваемости по всему миру.
"Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью", – сказал Хафизов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 53604. Пациенты с коронавирусом остались только В Гудаутской ЦРБ, их там трое.