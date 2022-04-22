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Задержаны украинские диверсанты, готовившие теракт против российского гуманитарного конвоя
Задержаны украинские диверсанты, готовившие теракт против российского гуманитарного конвоя
Диверсанты задержаны на подконтрольной Вооруженным силам России территории. 22.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-22T11:22+0300
2022-04-22T11:22+0300
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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Задержаны украинские диверсанты, собиравшиеся взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, сообщает ЦОС ФСБ.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма."ФСБ в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля", – говорится в сообщении.Отмечается, что из оборудованных диверсантами тайников были изъяты два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, 3 гранатомета "РПГИ8", пулемет "ПКМ", автомат "АКМ", пистолет "ПМ", 127 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГН"), 18 противопехотных и магнитных мин ("МОН-200", "МОН-50", "ОЗМ-72", "МПМ", "КЗУ"), противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 килограмм пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора ("КД", "ЭД", "МУВ"), свыше 5 тысяч патронов, подрывная машинка "ПМ-4", радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/lavrov-na-ukraine-nachinaetsya-sleduyuschaya-faza-spetsoperatsii-1038720158.html
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украина, россия, днр, лнр
Задержаны украинские диверсанты, готовившие теракт против российского гуманитарного конвоя
Диверсанты задержаны на подконтрольной Вооруженным силам России территории.
СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Задержаны украинские диверсанты, собиравшиеся взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, сообщает ЦОС ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.
"ФСБ в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля", – говорится в сообщении.
Отмечается, что из оборудованных диверсантами тайников были изъяты два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, 3 гранатомета "РПГИ8", пулемет "ПКМ", автомат "АКМ", пистолет "ПМ", 127 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГН"), 18 противопехотных и магнитных мин ("МОН-200", "МОН-50", "ОЗМ-72", "МПМ", "КЗУ"), противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 килограмм пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора ("КД", "ЭД", "МУВ"), свыше 5 тысяч патронов, подрывная машинка "ПМ-4", радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.