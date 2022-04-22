https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/zaderzhany-ukrainskie-diversanty-gotovivshie-terakt-protiv-rossiyskogo-gumanitarnogo-konvoya-1038768252.html

Задержаны украинские диверсанты, готовившие теракт против российского гуманитарного конвоя

Задержаны украинские диверсанты, готовившие теракт против российского гуманитарного конвоя

Диверсанты задержаны на подконтрольной Вооруженным силам России территории. 22.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-22T11:22+0300

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СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Задержаны украинские диверсанты, собиравшиеся взорвать российский гуманитарный конвой и военнослужащих с помощью заминированного автомобиля, сообщает ЦОС ФСБ.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма."ФСБ в ходе проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля", – говорится в сообщении.Отмечается, что из оборудованных диверсантами тайников были изъяты два ПЗРК "Игла" с пусковыми устройствами, 3 гранатомета "РПГИ8", пулемет "ПКМ", автомат "АКМ", пистолет "ПМ", 127 ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5", "РГН"), 18 противопехотных и магнитных мин ("МОН-200", "МОН-50", "ОЗМ-72", "МПМ", "КЗУ"), противотанковая мина с дистанционным взрывателем, 8 килограмм пластида, СВУ, 42 взрывателя и детонатора ("КД", "ЭД", "МУВ"), свыше 5 тысяч патронов, подрывная машинка "ПМ-4", радиостанции, приборы ночного видения, а также заминированный автомобиль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/lavrov-na-ukraine-nachinaetsya-sleduyuschaya-faza-spetsoperatsii-1038720158.html

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