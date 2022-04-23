https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/aktivy-pod-zamkom-smozhet-li-rossiya-vernut-svoi-rezervy-1038782155.html

Активы под замком: сможет ли Россия вернуть свои резервы

Активы под замком: сможет ли Россия вернуть свои резервы

В рамках антиросссийских санкций западные страны приняли решение о заморозке российских активов, лежащих на счетах в зарубежных банках. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T09:17+0300

2022-04-23T09:17+0300

2022-04-23T09:17+0300

россия

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Российские международные резервы выросли до 611 миллиардов долларов, однако почти половина заморожена. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Москва готовит судебные иски. Куда можно обратиться, каковы шансы на успех и не отдадут ли эти деньги Украине, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.Отжали резервыЗамороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.По данным годового отчета ЦБ, золота там — 21,5 процента, юаня — 17,1, других валют — 61,4. Регулятор отмечал, что и после заморозки резервов достаточно. Всего к концу 2021-го было 481,4 миллиарда в валюте и 131,5 — в золоте.Разумеется, Москва намерена судиться. "Мы будем готовить иски. <…> Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", — сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Будет сложноПоскольку незаконно блокированное находится в разных западных банках, исков подготовят несколько. Москва может обратиться в национальные инстанции. Скажем, в британский Высокий суд — его коммерческое подразделение вправе принимать решения по Банку Англии. Аналогично — в США и других странах. Еще есть Международный суд ООН и Суд Европейского союза.По мнению наблюдателей, шансы на успех невелики, а сам процесс будет длительным и растянется на годы. Так, в США еще никто не смог оспорить заморозку активов: это пыталась сделать Ливия, КНДР даже не пробовала."Такова специфика самой судебной системы. В США и Великобритании действует прецедентное право, а подобных прецедентов практически нет. Кроме того, сейчас все вердикты западных инстанций политически мотивированные", — указывает Валерий Полховский, аналитик ГК Forex Club."Общество искусственно взвинчено, настроено против России: противозаконные меры выдают за благое дело. Но даже если это все отбросить и представить справедливый суд, перспективы непонятны. Замораживали резервы Ирана и Венесуэлы. Тегеран в позапрошлом году частично отсудил средства, тяжба продолжается, а Каракас ничего не добился. Это очень долгая история", — добавляет Виталий Тепикин, член Ассоциации европейских исследований при РАН.Тем не менее судиться более чем целесообразно. Запад намеренно создал проблемы с обслуживанием внешнего долга России, и это надо продемонстрировать. Отстаивать свою правоту необходимо и затем, чтобы данный политический инструмент не стал привычным.На низком стартеСитуация осложняется и тем, что на российские активы претендует Киев. Как уверял в конце марта замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин, вместе с западными партнерами "разрабатывается механизм конфискации". А советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко утверждал, что средства ЦБ России якобы уже зарезервировали для украинцев. В Великобритании тогда признали, что это может быть "очередной мерой" против Москвы."В любом случае Москве надо обращаться в международный суд. Скорее всего, объем заблокированных средств приравняют ущербу, нанесенному украинской стороне. Подсчеты будут, разумеется, субъективными и не в пользу России", — предполагает Степан Сумин, управляющий активами Cresco Finance.Аналитики предупреждают: если антироссийский альянс все же конфискует ЗВР России, это сильно ударит по десятилетиями выстраивавшейся мировой финансовой системе. Крупные экономики постепенно откажутся от управления резервами в иностранной валюте, поскольку это не выполняет главную функцию: гарантировать устойчивость государства, считает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве.Более того, Россия в таком случае ответит жесткими контрсанкциями: национализацией имущества британских и американских компаний, присвоением интеллектуальной собственности.

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