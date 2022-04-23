https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/amerikantsy-ne-veryat-tomu-chto-v-inflyatsii-v-ssha-vinovata-rossiya-1038788210.html

Американцы не верят тому, что в инфляции в США виновата Россия

Американцы не верят тому, что в инфляции в США виновата Россия

Министерство труда США объявило в апреле, что инфляция в стране в марте установила новый 40-летний рекорд после того, как индекс потребительских цен вырос на... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T18:34+0300

2022-04-23T18:34+0300

2022-04-23T18:34+0300

инфляция

сша

джозеф байден

экономика

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Не все граждане США верят словам американского президента Джо Байдена о том, что в рекордной за десятилетия инфляции в стране виновата Россия, сообщает корреспондент РИА Новости, опросивший экспертов и рядовых жителей Америки.Тем не менее, Маршалл Ауэрбак, рыночный аналитик и научный сотрудник Экономического института Леви при Бард-колледже, заявляет о том, что Соединенные Штаты уже давно стоят перед серьезными экономическими проблемами."Конечно, последние всплески инфляции были усугублены украинским конфликтом, но в США уже больше года наблюдается тенденция к значительному росту инфляции, поэтому винить в этой проблеме Путина абсурдно", — сказал Ауэрбак и заметил, что, если исключить продукты питания и энергию, то базовая инфляция замедляется, но все равно находится на более высоком уровне, чем прогнозировалось более года назад.Рядовые американцы уже ощущают на себе последствия непродуманной политики американских властей."Да, я определенно ощутил цену роста инфляции, когда дело доходит до цен на продукты. В 2021 году количество домовладений в моем штате росло, я не уверен, как это отразится на 2022 году", - сказал житель штата Вирджиния Джон и добавил, что через некоторое время страна столкнется с последствиями печатания 75% долларов во время пандемии.Он предположил, что если антироссийские санкции будут сняты, то может наступить некоторое облегчение из-за восстановления логистических цепочек. Также Джон добавил, что жесткая позиция США по отношению к ситуации на Украине не принесет пользы непосредственно американским гражданам, и предположил, что никто, кроме сторонников Байдена не верит в "путинское повышение цен".Житель Техаса Фейруз Адамс пожаловался, что инфляция не оказала на него существенного влияния, но фактически свела на него его прибавку к зарплате. Также, по его словам, цены на недвижимость выросли настолько, что вряд ли молодые люди смогут покупать себе дома в ближайшем будущем.Техасец заявил, что с трудом может представить, кто может поверить в обвинения американского президента, но признал, что "люди с предвзятым мышлением" могут на это купиться.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/tramp-obvinil-baydena-v-roste-toplivnykh-tsen-v-ssha-1038576790.html

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инфляция, сша, джозеф байден, экономика