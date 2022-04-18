https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/putin-rossiya-vyderzhala-sanktsionnoe-davlenie-zapada-1038708965.html

Путин: Россия выдержала санкционное давление Запада

Путин: Россия выдержала санкционное давление Запада

Ответом западного мира на начало военной спецоперации на Украине стали санкции, затронувшие все сферы жизни граждан - от сотрудничества с Россией стали... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T16:07+0300

2022-04-18T16:07+0300

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что "экономический блицкриг" коллективного Запада провалился, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства на совещании по социально-экономическим вопросам.Также Путин добавил, что введение санкций ударило и по самим инициаторам - в европейских странах и США растут инфляция и безработица, уровень жизни граждан этих стран снижается."Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется", - отметил Путин.Западные страны во главе с США ввели антироссийские санкции на фоне начала военной спецоперации на Украине. В ответ Россия ограничила экспорт продовольствия и энергоресурсов в недружественные страны, что сразу же сказалось на мировых ценах. По словам министра финансов России Антона Силуанова, антироссийские санкции скажутся на всей мировой экономике, в первую очередь - на развивающихся странах и странах с низкими доходами. Но последствия коснулись и жителей развитых стран - так, европейцы жалуются на резкий рост стоимости электроэнергии и газа, подорожали и продукты в американских супермаркетах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sanktsii-protiv-rossii-vyzvali-nebyvalyy-krizis-na-zapade-zayavil-putin-1038631631.html

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