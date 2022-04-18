https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/putin-rossiya-vyderzhala-sanktsionnoe-davlenie-zapada-1038708965.html
Путин: Россия выдержала санкционное давление Запада
Путин: Россия выдержала санкционное давление Запада
Ответом западного мира на начало военной спецоперации на Украине стали санкции, затронувшие все сферы жизни граждан - от сотрудничества с Россией стали... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T16:07+0300
2022-04-18T16:07+0300
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что "экономический блицкриг" коллективного Запада провалился, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства на совещании по социально-экономическим вопросам.Также Путин добавил, что введение санкций ударило и по самим инициаторам - в европейских странах и США растут инфляция и безработица, уровень жизни граждан этих стран снижается."Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется", - отметил Путин.Западные страны во главе с США ввели антироссийские санкции на фоне начала военной спецоперации на Украине. В ответ Россия ограничила экспорт продовольствия и энергоресурсов в недружественные страны, что сразу же сказалось на мировых ценах. По словам министра финансов России Антона Силуанова, антироссийские санкции скажутся на всей мировой экономике, в первую очередь - на развивающихся странах и странах с низкими доходами. Но последствия коснулись и жителей развитых стран - так, европейцы жалуются на резкий рост стоимости электроэнергии и газа, подорожали и продукты в американских супермаркетах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sanktsii-protiv-rossii-vyzvali-nebyvalyy-krizis-na-zapade-zayavil-putin-1038631631.html
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Путин: Россия выдержала санкционное давление Запада
16:07 18.04.2022 (обновлено: 16:16 18.04.2022)
Ответом западного мира на начало военной спецоперации на Украине стали санкции, затронувшие все сферы жизни граждан - от сотрудничества с Россией стали отказываться не только государства, но и отдельные компании.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что "экономический блицкриг" коллективного Запада провалился, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы государства на совещании по социально-экономическим вопросам.
"Очевидно, что главным негативным фактором для экономики в последнее время стало санкционное давление, очередное санкционное давление западных стран. Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", - сказал президент.
Также Путин добавил, что введение санкций ударило и по самим инициаторам - в европейских странах и США растут инфляция и безработица, уровень жизни граждан этих стран снижается.
"Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется", - отметил Путин.
Западные страны во главе с США ввели антироссийские санкции на фоне начала военной спецоперации на Украине. В ответ Россия ограничила экспорт продовольствия и энергоресурсов в недружественные страны, что сразу же сказалось на мировых ценах.
По словам министра финансов России Антона Силуанова, антироссийские санкции скажутся на всей мировой экономике, в первую очередь - на развивающихся странах и странах с низкими доходами. Но последствия коснулись и жителей развитых стран - так, европейцы
жалуются на резкий рост стоимости электроэнергии
и газа, подорожали и продукты в американских супермаркетах
.