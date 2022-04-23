https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/minoborony-rossii-kiev-gotovit-provokatsii-v-noch-paskhi-1038789905.html

Минобороны России: Киев готовит провокации в ночь Пасхи

Минобороны России: Киев готовит провокации в ночь Пасхи

Провокации украинского режима нацелены на дискредитацию российской армии в глазах мировой общественности. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T21:42+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Правящий на Украине режим планирует провокации в канун Пасхи для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщает Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Министерства обороны России.В заявлении говорится, что епископы украинской греко-католической церкви получили рекомендации из офиса президента Украины Владимира Зеленского не проводить традиционные празднования в ночь с 23 на 24 апреля, а заменить их онлайн-трансляцией. Помимо этого, киевский режим обвиняет Россию в якобы организации обстрелов религиозных объектов, в том числе Святогорской Лавры."Преднамеренно создаётся ситуация, при которой любой специально спровоцированный СБУ инцидент в переполненных сегодня храмах УПЦ МП будет максимально использован для усугубления раскольнической политики Киева и активизации новой волны русофобии на Украине и за рубежом,"- говорится в документе.Также ведомство сообщает о других готовящихся провокациях. Так, например, в районе одесского порта "Южный" планируется провокация с применением ядовитых химических веществ для обвинения российских войск в якобы нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.Наиболее вероятным сценарием постановки, по данным Минобороны, является имитация ракетного удара Российских войск по западной военно-морской базе ВМС Украины, в результате которого будет взорван хладокомбинат порта, находящийся в 500 метрах от военного объекта. Для этого на территорию комбината доставлена десятитонная цистерна с аммиаком, а сотрудникам правоохранительных органов и и спецслужб в Одесской области выданы средства защиты.Также штаб по гуманитарному реагированию сообщил о подготовке очередного фейка о "военных преступлениях" российских солдат в Лисичанске в ЛНР. Провокацию подготавливают сотрудники СБУ совместно с британскими спецслужбами.Министерство обороны России в очередной раз заявляет, что во время спецоперации российские вооруженные силы гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.В рамках военной спецоперации по демилитаризации Украины удары Россия наносит только по военным объектам и военной инфраструктуре противника.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-partiyu-inostrannogo-vooruzheniya-na-ukraine-1038789518.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/zakharova-ssha-perekhodyat-k-oruzhiyu-massovogo-porazheniya-1038788818.html

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