https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/zakharova-ssha-perekhodyat-k-oruzhiyu-massovogo-porazheniya-1038788818.html

Захарова: США переходят к оружию массового поражения

Захарова: США переходят к оружию массового поражения

Министерство обороны России сообщило о том, что США и НАТО планируют провокацию на Украине с целью обвинения российских военнослужащих в использовании оружия... 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T19:42+0300

2022-04-23T19:42+0300

2022-04-23T19:42+0300

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. США хотят задействовать в украинском конфликте оружие массового уничтожение (ОМУ), и жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.По словам Захаровой, первоначальный план США заключался в уничтожении российской экономики, в том, чтобы заставить Москву пересмотреть свои интересы в области обеспечения государственной безопасности. Этот план провалился. "Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за "красной линией". Если это произойдёт, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от неё что-то осталось, их киевских марионеток", - написала она. Представитель МИД подчеркнула, что Вашингтон и Брюссель игнорируют тот факт, что химического оружия у России нет с 2017 года, тогда это было верифицировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются "подкинуть" оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине", - пояснила Захарова.Она пояснила, что эта попытка была вчера - тогда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена ёмкость с ампулами, которая должна была взорваться и выделить токсичные вещества, не входящие в конвенционные списки.Ранее Министерство обороны России обнародовало несколько сценариев провокаций, которые разрабатывались США и НАТО для того, чтобы обвинить Россию в военных преступлениях и использовании ОМУ. В их числе были применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск, на заводе "Азовсталь" и на химических и биологических объектах Харькова и Киева, а также нападение на Запорожскую АЭС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/minoborony-rossii-ssha-i-nato-gotovyat-provokatsii-na-ukraine-1038783674.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/minoborony-nazvalo-zayavlenie-gosdepa-ssha-o-kontrole-neonatsistami-mariupolya-feykom-1038780619.html

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украина, новости, мария захарова, мид рф, сша, нато