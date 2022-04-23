https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-partiyu-inostrannogo-vooruzheniya-na-ukraine-1038789518.html
Российская армия уничтожила партию иностранного вооружения на Украине
Российская армия уничтожила партию иностранного вооружения на Украине
Военная спецоперация на Украине длится почти два месяца, в ее рамках российские войска ведут наступление совместно с подразделениями ДНР и ЛНР. 23.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-23T20:36+0300
2022-04-23T20:36+0300
2022-04-23T20:36+0300
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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Российские ракеты воздушного базирования уничтожили крупную партию вооружения из США и европейских стран в районе Одессы, сообщает Министерство обороны России.Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 22 военным объектам Украины, уничтожены были два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники. Потери Украины составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.Также ракетные удары были нанесены по трем складам вооружений, военной техники и боеприпасов, трем радиолокационным станциям и зенитному ракетному комплексу "Бук М1".Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 79 военных объектов Украины, в том числе шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и военной техники, 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Уничтожены были четыре ЗРК - три "Бук М1" и один ЗРК "Тор".Минобороны сообщило, что российскими средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар ТБ-2".Также в ведомстве заявили, что ракетные войска и артиллерия в течение дня выполнили 102 огневые задачи, уничтожили 6 пунктов управления, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Цель спецоперации - демилитаризация и денацификация Украины, для этого последовательно уничтожаются военные объекты и военная инфраструктура противника. По заявлению Министерства обороны России, задача первого этапа спецоперации - снижение боевого потенциала Украины, была в целом выполнена.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220422/minoborony-zayavilo-o-gibeli-odnogo-voennosluzhaschego-kreysera-moskva-1038781220.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российская армия уничтожила партию иностранного вооружения на Украине
Военная спецоперация на Украине длится почти два месяца, в ее рамках российские войска ведут наступление совместно с подразделениями ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 23 апр - Sputnik.
Российские ракеты воздушного базирования уничтожили крупную партию вооружения из США и европейских стран в районе Одессы, сообщает
Министерство обороны России.
"Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения", - говорится в сообщении.
Помимо этого, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены удары по 22 военным объектам Украины, уничтожены были два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники. Потери Украины составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.
Также ракетные удары были нанесены по трем складам вооружений, военной техники и боеприпасов, трем радиолокационным станциям и зенитному ракетному комплексу "Бук М1".
Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 79 военных объектов Украины, в том числе шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и военной техники, 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Уничтожены были четыре ЗРК - три "Бук М1" и один ЗРК "Тор".
Минобороны сообщило, что российскими средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар ТБ-2".
Также в ведомстве заявили, что ракетные войска и артиллерия в течение дня выполнили 102 огневые задачи, уничтожили 6 пунктов управления, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Цель спецоперации - демилитаризация и денацификация Украины, для этого последовательно уничтожаются военные объекты и военная инфраструктура противника.
По заявлению Министерства обороны России, задача первого этапа спецоперации - снижение боевого потенциала Украины, была в целом выполнена
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