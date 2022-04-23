https://sputnik-abkhazia.ru/20220423/siluanov-nazval-prichinu-vysokoy-inflyatsii-v-mire-1038787753.html

Силуанов назвал причину высокой инфляции в мире

Силуанов назвал причину высокой инфляции в мире

Согласно прогнозам МВФ, в 2022 году в развитых странах ожидается инфляция на уровне 5,7%, а в развивающихся — 8,6%. 23.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-23T17:20+0300

2022-04-23T17:20+0300

2022-04-23T17:20+0300

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф

инфляция

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СУХУМ, 23 апр - Sputnik. Министр финансов России Антон Силуанов назвал причиной разгона инфляции в мире безответственную политику западных стран в период пандемии COVID-19, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заседание Международного валютно-финансового комитета.Силуанов подчеркнул, что Россия неоднократно напоминала членам мирового сообщества о необходимости соизмерять размеры и продолжительность стимулов с возможностями экономики."Смягчать политику легко, но сейчас без непростых решительных мер по бюджету и денежно-кредитной политике не преодолеть ситуацию", – сказал министр.Также глава Минфина добавил, что санкции, наложенные западными странами на Россию, только усугубляют ситуацию, заставляя цены на энергоносители расти, что в итоге обостряет такие проблемы, как продовольственная безопасность и доступность энергии.По мнению Силуанова, решить проблему можно, сняв барьеры в международной торговле, а также проводя скоординированную с другими странами политику, нацеленную на вопросы устойчивого развития.Санкции стали ответом на начало военной спецоперации России на Украине. Москва назвала действия западных стран экономической войной, и ввела ответные меры, наложив ограничения на экспорт продовольствия и переведя расчеты за российский газ в рубли. Последствия этих мер уже ощутили на себе жители европейских стран и американских городов - цены на бензин, газ и продукты резко взлетели.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/siluanov-antirossiyskie-sanktsii-ukhudshili-situatsiyu-v-mirovoy-ekonomike-1038571753.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, антон силуанов, министерство финансов рф, инфляция